Prueba de fuego, 9M

El paro convocado por organizaciones y colectivos feministas para el lunes 9 de marzo en repudio a la violencia contra las mujeres, pondrá a prueba de fuego no solo a las instituciones sino a las empresas privadas y dejará entrever si el discurso a favor del respeto a los derechos de las mujeres es genuino o solo una pose. Prueba de fuego.

Ni una mujer en las calles, ni en los centros de trabajo, ni en las escuelas, ni en comercios ni en centros de diversión, es el llamado. ¡No es un día de descanso! La finalidad es visibilizar y valorar la ausencia de la mujer en las tareas diarias. “El nueve nadie se mueve” ha puesto al descubierto qué tan lejana está la sociedad mexicana de este propósito y la capacidad de respuesta para enfrentar esta protesta pacífica anunciada.

Información divulgada por la revista Expansión expone que la transnacional Volkswagen decidió detener actividades de manufactura en sus plantas de Puebla y Guanajuato, pues “sin ellas no podemos operar”, y respaldará a las colaboradoras de las áreas administrativas, ventas y servicios que decidan no trabajar (obviamente sin pedir permiso), sin que haya consecuencias. Otras compañías que “apoyan” son Walmart, Grupo Salinas, Ford, Bimbo y los bancos; en algunas las mujeres son poco más de la mitad de la plantilla laboral.

Escandalosamente, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) informó que el paro representaría un costo de alrededor de 26 mil 300 millones de pesos y por tanto no lo promueve (www.elfinanciero.com.mx). En Tlaxcala, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) advirtió que en las empresas no se podrá atender la convocatoria #UnDíaSinNosotras, “debido a que la cadena productiva obliga a cumplir con responsabilidad los compromisos con los clientes”. Estadísticas de esta organización sindical indican que 40 por ciento de más de 16 mil agremiados son mujeres. Anticipó el descuento salarial, en caso de que las trabajadoras se sumen al paro, pero buscaría que no haya otro tipo de repercusiones. ¡Menos mal!

Cuánto vale la vida de cada niña y cada mujer. Cuál es el costo (no monetario) de los feminicidios en este país, donde ellas son más de 50 por ciento de la población.