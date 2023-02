Proyecta Jorge Corichi a Tlaxcala capital en California

Con el fin de impulsar alianzas estratégicas, nuevos mercados y atracción de inversiones para Tlaxcala capital, el presidente municipal, Jorge Corichi, participa en California, Estados Unidos, en el primer Convoy para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, organizado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El alcalde Corichi se presentó como ponente –junto con los presidentes municipales de las ciudades de Colima, Mérida y Querétaro– para promover a Tlaxcala como una ciudad histórica, fundadora del México actual y poseedora de un patrimonio reconocido por organismos internacionales como la Unesco.

“A lo largo de su historia, la exitosa organización político–administrativa de los tlaxcaltecas ha llamado la atención de propios y extraños. La vocación del tlaxcalteca común es enseñar y servir. Quizá esa sea una de las razones por la cual encontramos maestros tlaxcaltecas a lo largo y ancho de México”, aseveró el edil, durante su intervención ante empresarios, homólogos de diversos municipios mexicanos y funcionarios.

Asimismo, el mandatario municipal expuso que Tlaxcala capital se encuentra abriendo brecha en materia de tecnología, movilidad, sustentabilidad y servicios más eficientes en beneficio de todas y todos sus ciudadanos.

“La administración municipal que presido se ha propuesto escribir las páginas del futuro con acciones efectivas y eficaces, en alianza con la tecnología digital y sensible a lo que demandan nuestros ciudadanos. Uno de nuestros propósitos a corto plazo es brindar un amplio catálogo de servicios, apoyados en la tecnología digital puesta al servicio de los tlaxcaltecas y de sus visitantes”, explicó en un foro desarrollado en instalaciones del medio Los Ángeles Times.

En el tema de desarrollo sostenible, Corichi Fragoso apuntó que una de las metas de su administración, es convertir a Tlaxcala en ciudad inteligente que les permita a sus habitantes y visitantes, identificar y acceder a la oferta cultural, gastronómica, artística y artesanal que distingue a la ciudad, a través de diversos dispositivos digitales.

Por ello, el alcalde reconoció la importancia de hacer alianzas y de aprovechar estos espacios de encuentro para generar una sinergia que permita atraer las bondades de la tecnología y la modernidad a cada rincón de Tlaxcala.

En el marco de la ponencia estuvieron presentes Nina Hachigian, representante especial de Diplomacia Subnacional; John Rossant, CEO Smart Cities; Enrique Perret, director de US México Foundation; Anna Figel, representante de Comotion Global; Albert Zapanta , presidente y CEO de United States-México Chamber of Commerce; Marlen Marroquin , directora ejecutiva regional de United States-México Chamber of Commerce, California Chapter; Francisca Martínez, representante de Schwarzenegger Institute; así como presidentes municipales y representantes estatales.