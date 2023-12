Proyecta INE instalar mil 705 casillas en la entidad para la jornada electoral de 2024

Con el compromiso de fortalecer la democracia en Tlaxcala en el proceso electoral ordinario local de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta instalar mil 705 casillas en 630 domicilios, de las cuales aproximadamente 840 se ubicarán en centros educativos.

Esto fue dado a conocer por el vocal Ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, durante el acto de firma del convenio de colaboración entre el INE, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con el fin de emprender acciones de colaboración entre las autoridades para el aseguramiento del adecuado desempeño de las funciones electorales durante los comicios del primero domingo de junio del próximo año.

En este sentido, Lule Ortega remarcó la importancia de la firma del convenio de colaboración, pues destacó que casi el 50 por ciento de las casillas que se pretenden instalar en la entidad estará ubicado en espacios educativos, por lo que se deben de garantizar espacios accesibles para que la ciudadanía tlaxcalteca acuda a instalaciones que garanticen su seguridad al momento de ejercer su derecho político–electoral.

Además, apuntó, este convenio involucra la coordinación y apoyo interinstitucional para emprender acciones y estrategias que aseguren la accesibilidad de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad a las escuelas públicas bajo el cargo de la SEPE, en pro de la protección de sus derechos electorales.

“Este convenio contribuye a fortalecer la democracia en Tlaxcala y refuerza los valores cívicos de todas y todos los tlaxcaltecas y los mexicanos”, expuso el funcionario electoral.

Asimismo, confió en que la asistencia de la ciudadanía a estos espacios en la jornada electoral del próximo 2 de junio de 2024 sea amplia, pues señaló que la entidad se ha caracterizado por presentar una alta participación ciudadana con más del 66 por ciento.

De esta manera, a partir del 6 de enero el INE comenzará las visitas a cada una de las ubicaciones propuestas para las casillas, por lo que agradeció el apoyo y la coordinación con la SEPE para generar las condiciones y el acceso para el desarrollo de esta estrategia.

En su intervención, Homero Meneses Hernández, secretario de Educación del estado, reflexionó en la visión de que las escuelas son espacios públicos al servicio del pueblo tlaxcalteca; de esta manera, apuntó a la responsabilidad de las dependencias de mantener estos espacios en las mejores condiciones.

También, apuntó que para la SEPE es un privilegio favorecer a los principios constitucionales, principalmente al reconocimiento de la vida democrática de las y los ciudadanos. Por ello, expuso la importancia de favorecer la democracia desde el espacio público para beneficio de la población.

Con estas palabras, remarcó el compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de brindar los recursos para garantizar la mejora de los espacios educativos para su aprovechamiento no solo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino también para sus familias y la comunidad.

“Por eso es que este convenio se alinea muy bien a todo esto. Siempre se han utilizado las escuelas como un espacio para poder emitir el voto”, pero la firma del convenio facilita el aprovechamiento de los espacios públicos para beneficio de la población tlaxcalteca.

Por su parte, Emmanuel Ávila González, consejero presidente del ITE, destacó que con este convenio de colaboración se facilitan los trabajos para la instalación de las casillas. Fue así como refrendó su compromiso de brindar las facilidades necesarias; asimismo, hizo el llamado a hacer buen uso de las instalaciones de las escuelas, pues se deben mantener en condiciones dignas para las y los estudiantes, con el fin de mantener la confianza entre dependencias para, en el futuro, continuar con las estrategias coordinadas en esta materia.

El convenio signado por el INE, ITE y SEPE consolida relaciones corporativas de intercambio de recursos e información para abonar al cumplimiento y desarrollo de las actividades del proceso electoral del 2024.

Esto, en específico, para la ubicación e instalación de mesas directivas de casilla e instalaciones que garanticen la adecuada accesibilidad de la sociedad tlaxcalteca, en particular para personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, el 2 de junio del 2024.

Además, se destaca la accesibilidad motriz de las escuelas que sean seleccionadas para este propósito, bajo la necesidad de garantizar que las instalaciones no cuenten con obstáculos naturales o artificiales en el inmueble que dificulte el tránsito y acceso de las y los votantes, principalmente de aquellos con limitaciones físicas.

De esta manera, las instituciones que firmaron este convenio de apoyo y colaboración unirán esfuerzos para garantizar el ejercicio electoral de múltiples sectores y poblaciones de la entidad para la protección de sus derechos, mediante estrategias que faciliten su acceso y tránsito al interior de las escuelas que sean elegidas para recibir las 840 casillas designadas; así como el compromiso de brindar espacios públicos dignos al servicio de la comunidad en acciones sociales y políticas.