Próxima semana aprobarán presupuesto de egresos 2025; tendrá adecuaciones: Campech

A más tardar el próximo 5 de diciembre, el pleno del Congreso local aprobará el presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2025, con lo cual, se busca dar certeza respecto de las obras y acciones a realizar, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo, Evert Alejandro Campech Avelar.

Abundó que con ello, los diputados también concluirían con la validación del paquete económico, pues la víspera, aprobaron una serie de reformas y adiciones al Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, y están por validar la Ley de Ingresos del estado para el año 2025.

“Se pretende que el paquete económico esté ya analizado, discutido y en su caso aprobado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización y posteriormente en el pleno, a más tardar el 5 de diciembre. Es decir, antes del 5 tenemos que ya tener aprobado primero por la Comisión y posteriormente por el pleno. Con ello, creo que de manera muy responsable sería darle certeza social, política, económica a todos los rubros que les interesan a los ciudadanos de Tlaxcala, que conozcan en qué consiste o en qué se va a aprobar el paquete económico para 2025. Es decir, los recursos públicos a donde van a ir encaminados antes de que rinda su informe de gobierno la mandataria (Lorena Cuéllar Cisneros)”, apuntó el también coordinador de la bancada de Morena en la LXV Legislatura local.

No obstante, enfatizó que el agilizar la aprobación del presupuesto no significa que no exista el debido análisis y sustento en esa determinación, por lo que incluso, anunció que contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, dicha iniciativa será modificada con respecto a la propuesta que el 14 de noviembre les presentó la mandataria.

“Va a ver cambios, y no solo de una coma, pero sí con mucha responsabilidad. La reasignación que hasta el momento, te puedo decir que más del 90 por ciento de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización han comentado, es que de manera responsable tenemos que atender, no podemos dejar ese boquete, ese hueco tan importante de más de 354 millones de pesos, que son para operatividad del sector salud”.

Abundó: “Efectivamente, cuando se han aprobado otros presupuestos, es confiando en la distribución correcta de todos y cada uno de los entes públicos, poderes y lo que conlleva todo el paquete económico. En esta ocasión, de manera responsable, el Congreso del estado, que está en su cancha, tendrá que hacer las reasignaciones que correspondan. Pero hasta el día de hoy, sólo se tiene la reasignación para el sector salud”.

Sin embargo, hay organismos como el Tribunal Electoral de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala que prevén recortes en sus propuestas de gasto, habría audiencias y reasignaciones para ellos y otros más, se le cuestionó.

“Recordemos que todos los entes públicos, organismos, autónomos y poderes tuvieron la oportunidad de presentar un anteproyecto y luego de ese anteproyecto autorizar ellos mismos el proyecto de presupuesto que pretendían ejercer. Es decir, que ellos están conscientes desde el momento que elaboraron sus proyectos de los recursos necesarios para poder llevar a cabo sus actividades. No así el caso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde obviamente presentan un proyecto y el recorte viene a nivel federal, como lo que nos pasó en el sector salud”.