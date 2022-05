Protestan trabajadores de Buri porque no recibirán utilidades; Canacintra llama a no afectar centros laborales

Trabajadores de la empresa Buri, ubicada en el parque de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) 2 de Huamantla, se manifestaron desde temprana hora debido a que no han recibido el pago de utilidades. Sobre este tema, el presidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Marcos del Rosario Haget pidió no afectar la fuente de trabajo, pues las industrias se vienen recuperando de una crisis que dejó la emergencia sanitaria por Covid–19.

De acuerdo con la versión de los trabajadores, la empresa Buri les ha señalado cada año que no obtuvo utilidades y que incluso está en bancarrota.

En tanto, el dirigente de la Canacintra dijo que es importante que los trabajadores no afecten el centro laboral, pues complicaría aún más el reparto de utilidades; asimismo, dijo que las empresas tienen una carga social alta, pues por cada peso que registran, 50 centavos son para el pago de obligaciones patronales.

“Algo importante es que los trabajadores no lastimen las fuentes de empleo, las condiciones están muy complejas todavía en el país. Si ellos van a paro y lastiman a la empresa, todavía va a ser más complejo que se puedan repartir utilidades, yo estoy seguro que la empresa estaría dispuesta a dar una compensación, negociando con el sindicato, pero los trabajadores deben tener conciencia, todos quisieran ganar más, pero si la empresa no tiene, no se pueden repartir utilidades”.

Hizo un llamado para que los trabajadores tomen conciencia, que el líder sindical modere esa actuación “para que podamos vivir en calma”, pues si bien aceptó que todos requieren de más ingresos, no todas las empresas tienen las condiciones para cumplir con estos beneficios.

Es de citar que los empresarios señalaron que desde temprana hora se notificó a los trabajadores que no habrá reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2021, pues hubo cero ventas.

No obstante, los trabajadores señalaron que durante todo el año no pararon actividades, por lo que consideran que ese argumento no es válido.

Asimismo, acusaron que hace unos días hubo escasez de agua, lo que provocó que no pudieran utilizar servicios básicos durante su estancia en el centro laboral como los sanitarios.

También, denunciaron que algunos gerentes amenazaron a las trabajadoras respecto a que si emprendían alguna acción de inconformidad, serían despedidas y boletinadas para que no puedan ingresar a otra empresa.

Las trabajadoras denunciaron una serie de irregularidades e injusticias que comete la empresa en su contra, pues cuando llega una auditoría, las esconden, así como falta de servicios médicos ante un posible accidente.

Señalaron que la manifestación de este jueves “es para exigir lo que ya nos ganamos”, además de que la representación sindical no se ha presentado para encabezar las inconformidades de los trabajadores, aunado a que los directivos no han querido dar la cara después del anuncio que les dieron con relación a que no habrá reparto de utilidades.

Los quejosos incluso señalaron que en caso de accidente, el trabajador es trasladado a una clínica privada, pues se les impide acudir al Seguro Social.