Protestan en Secretaría de Bienestar por falta de apoyo a adultos mayores y a personas con discapacidad

Agremiados a la Organización popular “Jesús Maldonado” y a la Federación de Asociaciones Civiles del estado de Tlaxcala A. C., exigieron a la delegación de la Secretaría de Bienestar atención a su demanda de apoyo a personas adultas mayores y con discapacidad, pendiente desde el año pasado.

Luego de concentrarse frente a la Plaza Bicentenario, se dirigieron a las oficinas de la dependencia federal en el estado, donde servidores públicos recibieron a coordinadores municipales para revisar los casos por los que presentan demanda de apoyo.

Jesús Maldonado, dirigente estatal de la agrupación, reprochó que en esta administración federal aún no se muestre el “cambio verdadero” prometido “de no mentir, no engañar no robar; tal parece que es todo al revés”.

Las y los quejosos expusieron que en 2019 solicitaron los beneficios de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad Permanente.

El problema es que hubo solicitantes a quienes les dijeron “que no tienen ninguna discapacidad y que por eso no les iban a dar de alta, pero como iban solos no les hicieron caso, por eso decidimos venir”, señaló Nereida Ojeda, coordinadora en Chiautempan.

Calculó que hay al menos 500 personas que siguen en espera de su incorporación a alguno de estos programas, pues en el caso de la demarcación a la cual representa, el número es de aproximadamente 100.

Debido a la contingencia sanitaria solamente participaron alrededor de 55 coordinadores en los municipios, a efecto de no exponer a riesgos a la población vulnerable que necesita de estos apoyos sociales, mencionó.

El personal de Bienestar tomó datos a cada coordinador municipal sobre los casos que el año pasado no tuvieron respuesta, proporcionaron un número de teléfono e indicaron que si no había una solución se les contactara nuevamente.

La organización señaló que confiaba en su palabra y que de persistir la misma situación, realizará una movilización mayor, en la que no se descartaría una manifestación en oficinas centrales de Bienestar en la capital del país, “porque no se puede seguir así”.

Después de concluir la reunión en esa dependencia, se trasladaron a la Subsecretaría de Gobernación para entregar un oficio de solicitudes de vivienda y otros apoyos estatales que tampoco han sido atendidos.