Protestan pacientes en hospital del IMSS por cambio de clínica que presta servicio de hemodiálisis

Familiares y pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerraron desde las 10 horas la avenida Universidad, frente al Hospital General de Zona 01 en la colonia Loma Xicohténcatl de la capital, a efecto de inconformarse con el cambio de clínica a un servicio subrogado de hemodiálisis, situación que también afectó a otros pacientes y los servicios que en general se prestan en dicho nosocomio.

Los inconformes expresaron su molestia por el cambio de la empresa Esterinova, ubicada en Tepehitec, a la clínica Certeza que opera en La Candelaria Teotlalpan, ya que eso afecta la atención a los pacientes debido a que implica retomar el tratamiento con personas que apenas van a conocer su situación de salud, lo que temen se traduzca en muertes.

Vale citar que este cambio se da a casi un mes de la llegada de María Aurora Treviño García como nueva titular del Órgano de Operación Administrativa (OAD) Estatal de Tlaxcala, en sustitución de Julio Gutiérrez Méndez.

Los manifestantes señalaron que la nueva clínica ha contratado más personal que no tiene la experiencia para realizar el procedimiento, además de contar con equipos que no están actualizados.

Mientras una comisión se reunía con personal directivo del IMSS, un amplio grupo de personas cerró la vialidad, en ambos sentidos, para impedir el paso vehicular; situación que afectó a otros pacientes y a personal del hospital.

Hacia el mediodía, uno de los representantes de la comisión salió a tratar de entablar diálogo con sus compañeros y pedirles que la manifestación continuara pacífica para que al interior avanzara la reunión.

Pasadas las 12:30 horas la circulación fue reabierta a la altura del hospital del IMSS en la Loma Xicohténcatl.

“Nos quieren cambiar de clínica, nos quieren mandar a Certeza y no hay la higiene y la atención que tenemos en Esterinova, y por cuánto, por 50 mugres pesos que cobran menos. Pero como digo, me van a poner un filtro que ya le pusieron a otra persona para que me contamine, no, ¿vale mi vida 50 pesos? No”, expusieron pacientes.

Recordaron que los servicios de Esterinova los reciben desde hace 10 meses, “tenemos médicos, hay enfermeras, las instalaciones son adecuadas, las máquinas son nuevas”.

Indicaron que el próximo sábado se termina el contrato con Esterinova y a partir de entonces recibirían el servicio de hemodiálisis en la clínica de Certeza alrededor de mil pacientes. “Nos quieren cambiar de un momento a otro”.

También denunciaron que la empresa Certeza les ha pedido que se realicen estudios clínicos a los pacientes para contar con su expediente, “son más de mil pesos por los estudios y los quieren para viernes, no tenemos dinero, queremos que se responsabilice el Seguro Social, que entregue la carpeta completa de cada paciente”.

