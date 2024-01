Protestan autoridades ejidales de Toluca de Guadalupe contra supuesto despojo de 42 hectáreas; reprochan sentencia del Poder Judicial

Autoridades ejidales de Toluca de Guadalupe, municipio de Terrenate, protestaron en la capital del estado en contra de la sentencia emitida por el Poder Judicial a favor de un particular que presuntamente “despoja” a este ejido de alrededor de 42 hectáreas.

Esta movilización pacífica derivó de los acuerdos de la asamblea ejidal de fecha 10 de diciembre de 2023, en esa comunidad, en la que se determinó exponer “la deficiente revisión y omisiones de la sentencia dictada por la magistrada Fanny Margarita Amador Montes”.

Esta funcionaria, quien fungió como presidenta de sala y ponente en el toca de queja 340/2023 del juicio reivindicatorio con número de expediente 415/2017″, es señalada junto con el resto de integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Ellos votaron por unanimidad en contra del ejido de Toluca de Guadalupe, “ignorando los agravios legales y todos los vicios de forma y fondo en este irregular proceso”, indicaron Bonifacio Cosme Moreno, presidente del Comisariado Ejidal; Inés Carmona de Gante, secretaria, y Moisés Romero Hernández, tesorero, así como, Rubén Romano Ortega, presidente del Consejo de Vigilancia.

Señalaron que de esta manera se “arrebata al ejido 42 hectáreas, por parte de un invasor del municipio de Emiliano Zapata”. Por tanto, la mañana de este jueves entregaron un oficio dirigido a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Frente al Congreso local realizaron una manifestación y expusieron la situación. Remarcaron que en los territorios rurales se atenta contra la propiedad social, por intereses particulares “de inversores que arrebatan por medios deshonestos las tierras ejidales”, como es en este caso.

“Nuestro ejido tiene como órganos de representación al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia, ambos electos democráticamente por una asamblea como máximo órgano de representación”, en las que se atienden las propuestas y el seguimiento a los acuerdos, abundaron.

Ciraton que desde hace dos décadas han invertido tiempo en la búsqueda de una solución “por la invasión de nuestro ejido en tierras de uso común y en parcelas debidamente registradas en el Registro Agrario Nacional (RAN), con titulo parcelario legal.

“Aun con estos documentos legales, una persona invade el territorio y pretende despojar de un patrimonio a las nuevas generaciones”, resaltaron.

Mencionaron que les preocupa que en el corto tiempo haya problemas para atender las necesidades de esas nuevas generaciones, en cuanto a su integración al núcleo de población ejidal, pues cada hijo o nieto de ejidatario demanda una parcela o un lote, para cuando menos tener dónde vivir.

“Por ello defendemos nuestro ejido, tenemos derecho a decidir qué implementar en un terreno, no contamos con una institución de educación superior, una universidad o una facultad que atienda el desarrollo agrícola, silvícola o agroecológico en la región; hemos pensado en ello por años, en que en ese territorio ahora invadido, lo destináramos al desarrollo regional y se instalara un polo educativo a nivel licenciatura para brindar una opción formativa a jóvenes de los municipios de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Terrenate”, indicaron.

Toluca de Guadalupe es una región eminentemente campesina, pero no se le considera así ni como sujeta de aprendizaje y desarrollo académico, agregaron.

Reprocharon a las autoridades judiciales “que no atendieron debidamente” su queja, pues no le compete a una instancia judicial Civil-Familiar; sin embargo, “al admitir a un particular demandarnos por no cederle nuestro territorio”, debió realizar un análisis a fondo “para darse cuenta de que este juicio está plagado de inconsistencias”.

Recriminaron que se haya emitido una sentencia sin valoración de pruebas y que la magistrada haya fallado “juridicamente contra la colectividad” en un asunto que atenta contra el patrimonio ejidal.

Señalaron de negligente a Fanny Margarita Amador Montes y al resto de magistrados integrantes de la Sala Civil-Familiar y demandaron que se cite a comparecer a estos y a otros funcionarios, “a fin de que expliquen su proceder y lo corrijan”, pues “no admitieron valorar las pruebas presentadas”, las cuales ya fueron aceptadas por juez federal en una demanda de amparo.

Puntualizaron que la persona supuestamente “invasora”, nada tiene que ver con el ejido, pero fue cobijada “en otros tiempos por funcionarios que le otorgaron escrituras publicas de un bien ejidal y que ninguna autoridad la ha puesto en su lugar”, por lo que reiteraron su desacuerdo con la sentencia emitida por el Poder Judicial, “al despojarnos, con la supuesta ley en mano, de nuestro patrimonio”.