Protestan antorchistas contra reducción al gasto federal 2021; reprochan proyectos multimillonarios

En cadena humana, agremiados al Movimiento Antorchista protestaron en la ciudad de Tlaxcala en contra “de la política” del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido al recorte presupuestal en los rubros de obras públicas, servicios y educación en 2021.

Paralelo a la movilización nacional de esta organización en las capitales de los estados del país, la mañana de este jueves se concentraron frente al ayuntamiento, encabezados por su líder estatal, José Orlando Isidro Ramos.

La protesta fue respaldad por Isaías Chanona Hernández, dirigente nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fenner), para exigirle “al gobierno de la 4T, a Andrés Manuel López Obrador, que no sigan haciendo recortes presupuestales que afectan de manera directa al pueblo trabajador; estamos bastante castigados, sin obras ni servicios”.

Chanona Hernández aseveró que en este momento de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, es importante reflexionar y reparar que en las colonias “no hay drenaje, energía eléctrica, pavimentaciones ni empleos con salarios dignos”.

ASimismo agregó que en el terreno educativo –agregó- sabrán que las cosas van de mal en peor, pues desde que inició la pandemia, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Esteban Moctezuma, “no ha tomado medidas serias, ni para erradicar ni para beneficiar a los estudiantes más humildes del país”.

Repasó que en la primera etapa del programa Aprende en Casa, fueron rezagados 10 millones de estudiantes, y en la segunda, desertaron 2.5 millones de los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria.

Alrededor de 800 mil jóvenes “ya no pudieron” transitar de secundaria a preparatoria, y más de 350 mil abandonaron la universidad, “porque no tuvieron recursos para conectarse a internet ni dispositivos” para ingresar a las plataformas “que el mismo secretario de Educación ha presumido que son un éxito. No es cierto, la Cuarta Transformación miente… no han podido solucionar el problema educativo”, aseguró.