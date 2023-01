Protesta asociación civil por donación de predio en litigio para construir cuartel de la GN en Teolocholco; no hay impedimento: Segob

Integrantes de la asociación civil “Guillermo Rodríguez Mendieta” protestaron por la construcción de instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional (GN) en Teolocholco, pues afirmaron que el predio se encuentra en litigio y que inicialmente fue designado a la edificación de un hospital.

Este es el segundo proyecto sobre el establecimiento de nuevos cuarteles de la GN, que ha generado descontento entre la población; el primero fue el de Huamantla, ya que la parcela había sido donada desde hace varios años a la escuela primaria “Gabiela Mistral”, pero en junio de 2022 el Comisariado Ejidal validó cederla a esta corporación.

La mañana de este jueves 19 de enero, poco antes del banderazo oficial a la obra de Teolocholco por parte de autoridades estatales y federales, Porfirio Juárez Papalotzi, integrante de “Guillermo Rodríguez Mendieta A.C.”, manifestó su inconformidad, de manera pacífica, contra el procedimiento realizado por parte del ayuntamiento para donar dicho terreno a la GN.

Antes, precisó que no se opone a la construcción de este cuartel, pero que el predio se encuentra en litigio y que a pesar de existir dos sentencias a favor de esta agrupación civil, una de ellas emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), “han hecho caso omiso”.

Refirió que ha entregado oficios dirigidos a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien solicitó que escuche a las personas que forman parte de esta organización y se analice la posibilidad de negociar, además expresó que existe temor de que el ayuntamiento se apropie del terreno una vez que termine el comodato con la GN.

Al respecto, Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) expuso que este predio “fue donado a la asociación y que en un primer momento la intención era construir un hospital, “pero ustedes saben que la política en materia de salud obedece también a un plan rector a nivel nacional, entonces eso no fue posible”.

Agregó que este terreno no había tenido ninguna utilidad pública hasta ahora, tras la gestión de donación realizada por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante el ayuntamiento de Teolocholco, presidido por Rodrigo Cuahutle Salazar.

Independientemente de los recursos que ha promovido la asociación -dijo- creo que hubo una revisión muy puntual a los documentos por parte de la Sedena y por ello se determinó que al no existir ningún impedimento se pudiera iniciar con la construcción.

En entrevista con medios de comunicación, reconoció que en este caso aún no hay una resolución firme por parte de la autoridad jurisdiccional, pero agregó que se dialogará con las personas que exigen solución, pues hay disposición por parte de ellas para llegar a un acuerdo de desistimiento a los recursos legales que han interpuesto.

El secretario descartó riesgos de un posible fallo legal que derive en la pérdida de esta obra, porque de ser lo contrario “la misma Sedena no estaría invirtiendo… porque hay una seguridad de que los documentos están en orden… no es que esté en litigio como tal, no está en disputa, están tratando de recuperar una posesión que ellos donaron hace aproximadamente siete años”.

Acentuó que un juez será quien determine si las personas promoventes del recurso tienen la razón y defendió que la utilidad pública de este terreno “es lo más importante” e insistió en que “no es tan fácil” establecer un hospital.

A su vez, el alcalde Rodrigo Cuahutle Salazar informó que se realizó una sesión de cabildo “donde todos los participantes” acordaron que una vez finalizado el comodato por 30 años a la GN, se “regresa la propiedad a favor de la comunidad”. Pero el secretario de Gobierno añadió que también hay posibilidad de extender este periodo de tres décadas.