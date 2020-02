Ante protesta de alumnos por casos de acoso, advierte el rector de la UAT que no protegerá a nadie

Alumnos de diversas facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) se manifestaron para exigir al rector Luis Armando González Placencia cese al acoso sexual hacia sus compañeras por parte del personal, que sancione a quienes incurran en esas prácticas y, de paso, que informe sobre el destino de los ingresos que recibe la institución por concepto de colegiaturas.

Respecto del primer tema, González Placencia no negó la existencia de casos de violencia sexual contra las alumnas y consideró que el personal que las comete lo hace por ignorancia o porque se sienten protegidos, pero aseguró que su gestión no tolerará esas prácticas.

Informó que desde este jueves se implementó el programa Províctima para recibir de manera anónima denuncias de intimidación hacia las mujeres.

“Me voy a dedicar todo marzo a hablar con los profesores, estas cosas, en experiencia, ocurren por dos cosas, o por ignorancia o porque se sienten protegidos. Si el problema es ignorancia vamos a capacitarlos, tenemos que enseñarles qué es lo que se puede y qué no se puede hacer con los alumnos”, adelantó en entrevista después de que escuchó las demandas de los inconformes.

Pero, advirtió, si el motivo es que se sienten protegidos, “yo no voy a proteger a nadie, yo no voy a poner mi prestigio personal por encima o en cuestionamiento por el de un profesor que ni conozco y que tiene este tipo de comportamiento. Los varones nos sentimos protegidos porque los otros varones nos protegen, pero si empezamos a desprotegerlos la cosa va a cambiar. No tengo ningún compromiso con ningún profesor, solo de trabajo”, atajó el también ex ombudsman de Ciudad de México.

Indicó que hasta el momento no tiene denuncias formales por situaciones de acoso, sino “rumores, hay muchos”, si bien observó que las jóvenes y sus familias pueden acudir directamente a la autoridad competente para presentar sus querellas si es que los hechos son constitutivos de delito, pero “lo que sí es seguro es que esos casos, los profesores no están dando clases ya con nosotros”.

El rector expuso que revisará el pliego petitorio que le fue entregado por los estudiantes este jueves, cuyos puntos están enfocados básicamente a temas de infraestructura y seguridad; respecto del uso que da la institución a los recursos que recibe la universidad, dijo que mañana viernes presentará su informe anual donde abordará ese asunto.

Alrededor de un centenar de jóvenes que cursan sus estudios en las facultades de Filosofía y Letras y de Trabajo Social, Sociología y Psicología se plantaron cerca de las 13 horas de este jueves frente la Rectoría de la UAT para demandar la atención a esos planteamientos y en respaldo a alumnas de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, ubicada en el municipio de Amaxac de Guerrero, que el lunes pasado denunciaron casos de violencia por parte de cuatro docentes.

Expusieron que acudieron a manifestarse a la Rectoría porque la dirección de esa facultad, a modo de represalia por la protesta, implementó desde el día martes un “código de vestimenta” que vulnera el derecho de decidir de las mujeres, “les dijeron que para evitar ese tipo de situaciones, lo más óptimo era evitar usar faldas, vestidos y mallas”.

También criticaron que las denuncias por acoso que se presentan no proceden, pues los docentes y estudiantes señalados por esos hechos “continúan ahí y lo que queremos es solución a eso”.

Asimismo, pidieron que se les explique la razón de que una universidad pública, como lo es la UAT, se solicita el pago de colegiaturas altas a diferencia de otras instituciones. “Nos interesa saber porqué piden esa cantidad y a dónde va, pues en otras universidades el monto es de 800 pesos y aquí de mil 200 pesos”.