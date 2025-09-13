Protección Civil estatal y Pemex atienden fuga de gas y resguardan a la población en Nanacamilpa

La mañana de este viernes se registró una fuga de gas LP en una toma clandestina ubicada sobre un camino de terracería en la colonia Tepuente, municipio de Nanacamilpa, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), Seguridad Física de Pemex y policía municipal, acordonaron la zona para evitar riesgos a la población.

Por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, personal de la CEPC realizó la evaluación de riesgos y trasladó de manera preventiva a varias familias a un albergue, donde reciben atención y se reportan en buen estado de salud.

Hasta el reporte de las 18 horas, especialistas de Pemex mantenían bajo observación el punto de la fuga y realizaban una quema controlada del ducto como parte de las medidas técnicas para resolver totalmente la contingencia.

La CEPC exhorta a la ciudadanía a no acercarse al área del incidente, a fin de salvaguardar su integridad y facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia que permanecen en el lugar.