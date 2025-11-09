Protección Civil estatal recomienda reforzar medidas preventivas ante ingreso de frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud, especialmente en grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante el pronóstico de bajas temperaturas en diversas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío ingresará este sábado por la frontera norte de México, en combinación con una vaguada polar, lo que provocará vientos fuertes y temperaturas mínimas de entre cero y 5 °C en zonas serranas de 16 estados, incluyendo Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Estado de México.

El titular de la CEPC, Juvencio Nieto Galicia exhortó a la población a tomar medidas preventivas como abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantener ventilación en espacios con calentadores de gas o chimeneas, y consumir alimentos ricos en vitamina C.

Asimismo, cubrirse boca y nariz al salir de lugares cálidos, y mantenerse hidratado con caldos, té y agua.

Informó que continuará con el monitoreo de los sistemas meteorológicos y mantendrá coordinación permanente con autoridades municipales para implementar acciones preventivas ante posibles descensos de temperatura.

Añadió que para reportes o emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 911.