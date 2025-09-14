Domingo, septiembre 14, 2025
Protección Civil estatal llama a la población a celebrar con seguridad las fiestas patrias

La Redacción

En el marco de las celebraciones por el Grito de Independencia del 15 de septiembre y el Desfile Cívico–Militar del 16 de septiembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y garantizar que las fiestas patrias transcurran en un ambiente de seguridad, orden y sana convivencia.

El titular de la CEPC, Juvencio Nieto Galicia, informó que se mantiene un trabajo coordinado con autoridades municipales para reforzar la seguridad en plazas públicas y eventos masivos, así como vigilancia permanente en los puntos de venta de pirotecnia para garantizar su manejo adecuado.

“El llamado a la población es a ser responsables con este tipo de materiales que, en estas fechas, es común utilizar, y considerar, en todo momento, que una manipulación inadecuada puede ocasionar quemaduras, lesiones y daños materiales”, afirmó Nieto Galicia.

Entre las principales recomendaciones a la población en torno al manejo de pirotecnia están: evitar que niñas y niños manipulen estos artefactos, no encenderlos cerca de personas o vehículos y mantener una distancia mínima de 10 metros durante la quema y no almacenar productos en los hogares.

Asimismo, para quienes asistan a eventos masivos, la CEPC invita a la ciudadanía a llegar con anticipación, informarse sobre los cierres viales, portar ropa y calzado cómodos, identificar las salidas de emergencia y atender las indicaciones del personal de seguridad.

Finalmente, la institución reiteró que, durante los festejos patrios, se mantendrá vigilancia permanente en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier contingencia.

