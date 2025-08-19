Protección Civil estatal invita a participar en el Simulacro Nacional del 19 de septiembre

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) invita a instituciones públicas, privadas y a la población en general, a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, a las 12 horas.

El ejercicio preventivo tendrá como hipótesis central un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con incidencia en los estados de Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El objetivo es fomentar la cultura de la protección civil entre la población, fortalecer la capacidad de reacción de las unidades y brigadas de Protección Civil, y promover la participación de la ciudadanía en ejercicios de simulación ante desastres.

En conferencia de prensa, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y el coordinador Nacional de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez Hernández, informaron que, como parte del simulacro, se realizará por primera vez la prueba nacional de alertamiento por telefonía celular.

El gobierno de México activará este mecanismo con el objetivo de llegar a más de 80 millones de teléfonos móviles en todo el territorio nacional, atendiendo las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el uso de tecnología pública con sentido social y robustecer las acciones preventivas.

El titular de la CEPC, Juvencio Nieto Galicia exhortó a la población tlaxcalteca a registrar oficinas, escuelas y viviendas para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, y a seguir los protocolos preventivos.

“Esperamos contar con una mayor participación de la población. Invitamos a registrarse en las ligas disponibles en nuestras redes sociales, y a realizar el ejercicio con responsabilidad y compromiso”, afirmó Nieto Galicia.

El registro de inmuebles se podrá realizar en la plataforma digital del simulacro https://preparados.gob.mx/segundosimulacronacional2025, hasta el 18 de septiembre, a las 11:59 horas.

La CEPC reitera que este ejercicio es una oportunidad para prevenir, prepararse y actuar adecuadamente ante una eventual emergencia, salvaguardando a las familias tlaxcaltecas y fortaleciendo la cultura de la autoprotección.