Prorrogó sindicato del Cecyte-Emsad emplazamiento a huelga para el 30 de este mes: Ramos

La dirigencia del sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) solicitó una prórroga de su emplazamiento a huelga por revisión salarial y contractual para el 30 de este mes.

Tras informar lo anterior, el secretario general de esta organización, Zenón Ramos Castillo explicó que con esta decisión se tomó una vez que el director general del Cecyte-Emsad, José Luis Flores Aguilar, le manifestó a su dirigencia que está en la mejor disposición de llegar a acuerdos a través del diálogo.

Recordó que de manera inicial, la fecha de estallamiento de la huelga fijada por el sindicato que encabeza ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) fue el pasado 17 de septiembre, dos semanas después del comienzo del nuevo gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, del cual Flores Aguilar forma parte.

Es de referir que la respuesta al pliego petitorio de este año del sindicato del Cecyte-Emsad es uno de los pendientes que dejó la administración de Teodardo Muñoz Torres, por lo que la negociación con las actuales autoridades prácticamente comienza de cero, aunque ya se dieron los primeros acercamientos.

“Desafortunadamente con el anterior director general no pudimos terminar (la negociación) y con el actual, pues sí vamos a arrancar de cero porque no creo que él quiera cumplir los conceptos que no están firmados, los que estén firmados necesariamente los tendrá que cumplir y los que no tiene que llevarse a cabo un análisis de todo ello”.