Propuesta de ley de aguas en Tlaxcala, una ley a modo hecha desde el escritorio

Como se ha visto en muchas notas de prensa, hace cuatro días se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que habitantes de diversas comunidades de Tlaxcala, en trabajo conjunto con investigadoras e investigadores universitarios, nos posicionamos frente a la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala. Y en este posicionamiento se mostraron las deficiencias de la propuesta, por lo menos en tres grandes bloques: Uno que es contraria al ejercicio de los derechos humanos al agua, a la información y a la participación ciudadana, contraviniendo lo mandatado por la Constitución federal y por el derecho internacional que México se ha comprometido a cumplir. Dos, que no parte de la realidad de Tlaxcala, es decir, que no toma en cuenta la relación que el acceso al agua de calidad, conforme a derecho, debe tener por las afectaciones a la salud que tiene gran parte de la población de Tlaxcala en la que la contaminación provocada por las industrias tiene una responsabilidad muy importante. Tres, en el mismo sentido de los anteriores, que ignora o pretende desaparecer a los comités comunitarios del agua potable, que según la representación de la Conagua en Tlaxcala son más de 600, al no abrir espacios ni procesos de consulta y consentimiento informado, y centralizarlo todo a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y en comisiones municipales. O sea, que se trata de una propuesta de ley elaborada desde algún escritorio y, además, mal hecha. Sería bueno que quien haya encargado la elaboración de esa propuesta exija que le devuelvan lo que pagó por ella, pues, además, seguramente fue pagada con recursos públicos.

Pero el problema no es sólo técnico, sino que el contenido del articulado propuesto deja ver que se trata de un intento para tener una ley que acomode todo lo que implica la administración del agua en Tlaxcala para garantizar, no el derecho humano individual y colectivo de acceso al agua, sino que las industrias y las empresas urbanizadoras puedan seguir disponiendo de toda el agua que requieran para sus procesos de producción y para la construcción de fraccionamientos y las obras cosméticas que el gobierno del estado está promoviendo de manera constante, ahora con más fuerza de lo que lo hicieron los gobiernos estatales anteriores.

Entonces, centralizarlo todo en el órgano establecido por el Ejecutivo estatal y en los gobiernos municipales, aplicar la misma categoría de usuarios del servicio de agua a todos por igual (es decir, sin distinguir responsabilidades entre usuarios domésticos, usuarios industriales, comerciales y de servicios), promover la privatización de los servicios de saneamiento (quitándole la responsabilidad a las industrias sobre el uso del agua en sus procesos de producción y el tratamiento y destino de sus aguas residuales), y promover la sanción a quienes se manifiesten o promuevan acciones en contra de lo que esta ley mandata, claramente lleva la orientación de legalizar la impunidad de las industrias y de las constructoras en Tlaxcala, al no distinguir la magnitud de la responsabilidad que tienen en el uso del agua, su saneamiento y la disposición de sus aguas residuales e igualarla con la de una familia que usa el agua sólo para lo indispensable como consumo humano, y al indicar que se perseguirá y sancionará a quien proteste contra lo dispuesto en el ordenamiento. Así, si esta propuesta se aprueba, se garantizará legalmente que las industrias dispongan de toda el agua que requieran para sus procesos, durante las 24 horas del día, la usen como quieran y la descarguen con el mismo o hasta mayor descuido del que han tenido hasta ahora, mientras las comunidades que tienen junto puedan pasar hasta dos o tres semanas sin agua para su consumo, como es el caso de habitantes de La Magdalena Tlaltelulco, entre muchas otras comunidades en el estado.

Así pues, más allá del discurso y de algunos cambios sólo de imagen en el paisaje, las acciones y propuestas legales como esta van indicando que el interés del Legislativo se alinea con el del Ejecutivo para seguir colocando los intereses de particulares, sean industrias, constructoras o urbanizadoras, por encima del ejercicio de los derechos de la población, sea ignorando estos derechos o atacándolos de frente.

*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.