Proponen exhortar al TSJE a implementar las notificaciones electrónicas

Durante la décima séptima sesión ordinaria del Congreso del estado de Tlaxcala, el diputado Jorge Caballero Román presentó la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a implementar las notificaciones electrónicas.

Esta iniciativa tiene como objetivo que la administración de justicia revolucione el sistema de notificación tradicional, empleando mecanismos técnicos de seguridad, tales como los servidores seguros, firmas electrónicas, etc. Asimismo, con la implementación de las notificaciones electrónicas se busca ahorrar costos (tanto para la administración de justicia como para los litigantes), además de brindar mayor celeridad y mayor seguridad en el proceso.

Cabe señalar, que a nivel federal la notificación por medios electrónicos está contemplada y regulada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin embargo, a pesar de eso, no es muy común que se utilice, ya que se piensa que no está regulada y, por consecuencia, que no tiene validez jurídica.

Además de que en ninguna otra disposición jurídica está regulada la notificación electrónica, sin embargo, aquí podría encuadrar uno de los principios generales de derecho: “Todo aquello que no está prohibido, está permitido”, por lo tanto, se puede considerar que dicha notificación sí tiene validez.

Durante su intervención, Caballero Román señaló: “considero que la implementación de las notificaciones electrónicas en la administración de justicia es factible, debido a que no se requiere un presupuesto elevado y su mantenimiento es mínimo en comparación con los gastos que se realizan en las notificaciones por cédula”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.