Proponen empresarios túneles sanitizadores para prevenir el Covid-19 en Tlaxcala

Para el consultor sanitario Ricardo Sánchez, la contingencia por el Covid-19 que atraviesa el país es un momento propicio para accionar el trabajo en equipo para que todos, desde sus capacidades y conocimientos, colaboren en el diseño de estrategias y tecnología que coadyuven en prevención y contención del contagio masivo de ese virus.

Por ello, en coordinación con José Luis Franquis de Funhedi y Marcos Méndez de la firma Mantenimiento Integral Personalizado –de la cual también forma parte– iniciaron el proyecto de construcción de túneles sanitizadores, con el que también buscan apoyar el rescate de las empresas, que en estos momentos pasan por una crisis por el cierre temporal de sus procesos de producción.

“El asunto de la prevención es un tema de prospección, nosotros lo que hacemos es buscar la tendencia y ver cómo viene. Hay algunas medidas nacionales, otras locales y a veces no sabemos qué medidas seguir, pero como sanitaristas profesionales lo que hacemos es, si viene una pandemia, es un foco rojo y ¡aguas!, buscamos soluciones”, explicó Ricardo Sánchez.



Abundó que una de las alternativas a esta pandemia es la sanitización, “como se hace en muchos países en los aviones o en los aeropuertos sanitizan a la gente sin que se den cuenta para evitar llevar virus, bacterias o enfermedades de una economía a otra. Entonces nos dimos a la tarea construir túneles sanitizantes”.

El proyecto del que Ricardo Sánchez forma parte se desarrolla en Ciudad Industrial Xicohténcatl III, ubicada en el municipio de Tlaxco, y ya está en la fase de elaboración de esa infraestructura, pues el pasado sábado se cumplió con la etapa de prueba, por lo que ya están en condiciones de atender los pedidos.

“El túnel que hicimos es de 1.80×3 metros y una altura de 2.20 metros con un rendimiento de un litro por hora, a una dosis de un gramo por litro en sales sanitizantes que son amigables al medio ambiente y no generan ninguna reacción a las personas; pero se pueden producir de acuerdo a las necesidades de los interesados”, asentó en entrevista vía telefónica.

“El agua es el conductor para poder colocar las sales sanitizantes, puede ser por aspersión, por inhalación o hasta por contacto. En el caso del coronavirus, el virólogo profesional nos dijo: hay que hacer la microgota para que cuando esté el virus en el pelo de la nariz se pase por el túnel y ahí se detenga su reproducción, ahí se combate y se abate su propagación. Es una medida preventiva”.

Destacó que con esta iniciativa se rescata a la empresa, pues muchas están paradas actualmente por la contingencia sanitaria contra el Covid-19, como es el caso de Funhedi, que mandó a sus casas a sus alrededor de 150 trabajadores con salario pagado como lo instruyeron las autoridades federales pese a no tener ingresos. “Si empezamos a producir, se mandan a traer y se contratan a otros 150 empleados para atender la demanda”, apuntó.

El consultor sanitario reveló que una asociación de empresarios ya mostró interés por adquirir un túnel por empresa en CIX I, CIX II y CIX III, “pero también ha socializado el tema con algunas instituciones educativas, notarios, restauranteros y dos municipios, quienes abrieron la posibilidad de comprar la tecnología. Tenemos capacidad de producción y respuesta, porque la empresa a eso se dedica y garantiza la entrega en tiempo y forma”, sostuvo el también responsable del marketing en este proyecto.

“Este es un momento de accionar, de ponerse las pilas y cada quien, con sus alcances, sus recursos, su capital intelectual, cultural, relacional y económico, aporta soluciones a Tlaxcala, a la región, al país y al mundo, este es un problema de todos, no mira razas, no mira economías, no mira códigos postales”, observó el empresario.