Proponen desindexar salarios mínimos del cobro de multas o penas

Con la finalidad de evitar la disparidad de cobros y para superar la omisión legislativa en la que se encuentra el Congreso local, el diputado petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes propuso al pleno del Poder Legislativo reformar diversas dispersiones del Código Penal local para desindexar el salario mínimo del cobro o aplicación de multas o penas.

En su propuesta, el legislador reconoció que desde el año 2017, el Poder Legislativo de Tlaxcala tuvo que reformar su legislación para eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Sin embargo, eso no ocurrió, por lo que es urgente, dijo, adecuar el marco normativo estatal para “no generar confusiones interpretativas, así como para determinar la cuantía de las contribuciones y sanciones, por lo que es indispensable armonizar la legislación secundaria a fin de mantenerla actualizada, de conformidad con la norma fundamental federal, y no generar confusión, principalmente entre la población que no es experta en cuanto a normas jurídicas se refiere.

- Anuncio -

Covarrubias Cervantes explicó que la armonización legislativa debió ocurrir en Tlaxcala a más tardar el día 28 de enero de 2017, por lo que “actualmente nos encontramos en una omisión legislativa de más de cinco años, no solo en las normas penales, sino en una cantidad considerable de leyes locales.

Muestra de ello es que en el Código Penal local, existe disparidad en cuanto a la determinación de las sanciones por la comisión de conductas delictivas, “haciendo referencias en su mayoría de supuestos a los días de salario mínimo como base para la determinación de las multas que imponga la autoridad jurisdiccional, mientras que, debido a las adiciones y reformas más recientes a la norma sustantiva penal, otros artículos hacen referencia a utilizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización”.

“Por ello, en mi carácter de presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, propongo reformar diversas dispersiones del Código Penal del Estado, a fin de armonizar sus disposiciones con la reforma constitucional federal que permita la desindexación del salario mínimo, de esta manera evitar algún tipo de confusión interpretativa y vencer el rezago legislativo que enfrenta esta Soberanía”, detalló.

El también coordinador de la bancada del PT enfatizó que la armonización legislativa es un ejercicio necesario para el Estado mexicano y sus instituciones, “en virtud de que su inobservancia puede generar contradicciones, lagunas normativas e incertidumbre que impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley”.

La propuesta del petista fue remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen correspondiente.