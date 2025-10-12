Proponen crear el Boletín Judicial del Estado para modernizar publicaciones legales en Tlaxcala

Con el propósito de modernizar los mecanismos de publicación de disposiciones jurídicas, judiciales y administrativas, un grupo de juristas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma legal que plantea la creación del Boletín Judicial del Estado de Tlaxcala, como órgano oficial encargado de difundir los actos legales y judiciales, en sustitución del tradicional Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

La propuesta, elaborada con base en las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en los principios de eficiencia y transparencia administrativa, busca fortalecer el acceso ciudadano a la información jurídica, reducir los costos de publicación y dotar de mayor autonomía al Poder Judicial en materia de comunicación oficial.

De acuerdo con la iniciativa, signada por los abogados América Ramírez Mimientzi, Noemí Sánchez Portilla, Hugo Gaspar García Domínguez y Eduardo Lozano García, entre otros, prevé que el Boletín Judicial sea un instrumento institucional especializado, encargado de publicar edictos, citatorios, notificaciones, acuerdos y resoluciones judiciales, así como disposiciones legales de carácter general.

El documento contempla reformas al Código de Procedimientos Civiles, al Código Civil y una adición al Código Financiero del Estado de Tlaxcala, a fin de establecer el marco jurídico y presupuestal para su operación.

Entre los principales cambios, la reforma al Código de Procedimientos Civiles establece que las notificaciones, emplazamientos y edictos deberán publicarse a través del Boletín Judicial del Estado, que fungirá como el órgano oficial de comunicación judicial, en lugar del Periódico Oficial. Esta modificación, explican los promoventes, permitirá mayor celeridad y certeza en los procedimientos judiciales, además de garantizar un registro más accesible y sistematizado de los actos procesales.

Por su parte, la reforma al Código Civil ajusta diversas disposiciones para reconocer al Boletín Judicial como el medio oficial de publicación de disposiciones dictadas por autoridad judicial o con efectos generales, en concordancia con el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con las tendencias de modernización digital de la administración pública.

Asimismo, la adición al Código Financiero del Estado precisa que los servicios de publicación, inserción y difusión de documentos en el Boletín Judicial estarán sujetos a tarifas establecidas por dicho ordenamiento, lo que permitirá una autogestión administrativa y presupuestal transparente.

La justificación de la iniciativa resalta que el uso exclusivo del Periódico Oficial del gobierno del estado como medio de publicación ha resultado oneroso y poco accesible para los ciudadanos, abogados litigantes y dependencias judiciales. En contraste, la creación del Boletín Judicial reduciría costos, mejoraría los tiempos de publicación y fortalecería la división de poderes, al otorgar al Poder Judicial un medio propio de difusión normativa y procesal.

Los promoventes argumentan que esta propuesta coloca a Tlaxcala en sintonía con entidades como Puebla, Veracruz y Querétaro, que ya cuentan con boletines judiciales electrónicos o impresos de carácter oficial. Además, subrayan que el nuevo sistema permitirá un acceso más ágil, seguro y especializado a la información jurídica, favoreciendo la transparencia y la certeza legal.

Con este órgano de difusión, explicaron, se consolidaría “un instrumento moderno, eficiente y autónomo para la publicación de disposiciones jurídicas y judiciales en Tlaxcala, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y reduciendo la carga económica de los procesos legales.

