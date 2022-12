Proponen Águila y Cambrón fortalecer estructura de IAIP-Tlax

Con la finalidad de fortalecer los mecanismos que permitan una transparencia efectiva, completa, justa y dotar de mayor capacidad al órgano garante, los diputados Blanca Águila Lima y Juan Manuel Cambrón Soria, presentaron al pleno del Congreso local una serie de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tlaxcala.

Este jueves, los legisladores dieron a conocer su propuesta, que, entre otros aspectos, prevé la creación del Órgano Interno de Control, de ampliar la estructura y fortaleza del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La propuesta prevé la creación del citado órgano de control, el cual estará dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, y tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves.

Además, contará con la facultad de sancionar aquellas omisiones o acciones que sean de su competencia conforme a las leyes aplicables, así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos asignados, revisar la integración y la administración del patrimonio del Instituto y presentar las denuncias las denuncias correspondientes.

La iniciativa prevé que el titular del Órgano Interno de Control será designado por el Congreso del estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, quien durará en su encargo cuatro años, pero podrá ser reelecta por un periodo más y tendrá un nivel equivalente a una dirección administrativa.

Para la designación de la persona titular de citado, emitirán una convocatoria pública, que establezca la igualdad de oportunidades para acceder al cargo, en base al mérito, atrayendo a las mejores candidaturas, con un procedimiento transparente, objetivo y equitativo, de acuerdo al procedimiento y al método que determine el Congreso conforme a su Ley Orgánica y Reglamento Interior.

Además, la iniciativa prevé que los comisionados en el ejercicio de su cargo recibirán una remuneración mensual, que no debe ser superior a la que perciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que no podrán otorgarse compensaciones o bonos con la finalidad de rebasar la percepción de los últimos citados y será aprobada por el Consejo General y no podrá ser disminuida durante el periodo para el cual fueron designados.

La propuesta de los legisladores fue remitida a las comisiones unidas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.