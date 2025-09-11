Propone Zainos inscribir en letras doradas “Ciudad de Tlaxcala, 500 años” en el Legislativo

En vísperas de la conmemoración por los 500 años de la fundación de la capital del estado, el coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza Tlaxcala, Bladimir Zainos Flores propuso al pleno del Congreso local, colocar en el Muro de Honor del Palacio Juárez la leyenda en letras doradas “Ciudad de Tlaxcala, 500 años”.

La iniciativa, presentada en sesión ordinaria de este jueves, busca rendir homenaje a la fundación de la capital del estado, ocurrida el 3 de octubre de 1525, fecha que marcó el inicio de un proceso histórico, desde la alianza entre los pueblos tlaxcaltecas y Hernán Cortés contra el imperio mexica, hasta la instauración del obispado carolense, la Real Cédula de Fundación de 1535 y la proyección de Tlaxcala como cuna del mestizaje y eje cultural en la colonización de América.

En su exposición de motivos, Zainos Flores recordó que Tlaxcala no solo participó en la caída de Tenochtitlan en 1521, sino que fue pieza clave en la configuración de la Nueva España. Los cronistas narran cómo, tras duras batallas iniciales, los señores de la confederación tlaxcalteca decidieron pactar con los castellanos, decisión que transformó la geopolítica del continente.

La fundación de la ciudad, ocurrida cuatro años después, respondió a la necesidad de asentar instituciones religiosas y administrativas en el corazón del altiplano y fue en Tlaxcala donde se instaló el obispado carolense, y más tarde, en 1535, el rey Carlos V otorgó el título de “Leal Ciudad de Tlaxcala” junto con un escudo de armas.

El congresista subrayó que estos hechos dotaron a la capital tlaxcalteca de un papel protagónico, ya que “Tlaxcala es una ciudad que atestigua el mestizaje, la fusión de culturas y la expansión hacia otras regiones de México, desde Puebla y el norte del país hasta territorios que hoy forman parte de Estados Unidos y Guatemala”.

La propuesta legislativa también hace énfasis en la riqueza patrimonial de la ciudad, como lo es el Conjunto Conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, que fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, y que edificaciones como el Ayuntamiento, la plaza de la Constitución y la Fuente de la Santa Cruz, son testimonios vivos de un pasado que aún dialoga con el presente.

“Pocas ciudades del país pueden presumir una herencia tan vasta como la capital tlaxcalteca”, expuso Zainos Flores, al tiempo que señaló la necesidad de que el Congreso local se sume a los actos conmemorativos que el gobierno estatal y municipal realizarán en octubre próximo.

De aprobarse, el decreto propuesto por Zainos Flores establece que el próximo 7 de octubre se realice una sesión solemne para inscribir en el Muro de Honor del Palacio Legislativo dicha leyenda propuesta. .

“La memoria histórica no puede quedar en el olvido; Tlaxcala es raíz de nuestra identidad y merece que su nombre se grabe con letras doradas en el recinto del pueblo”, concluyó Zainos Flores.