Propone Soraya Bocardo incluir a legisladores independientes en la JCCP

En sesión ordinaria de la LXV Legislatura del Congreso del estado, la diputada Soraya Noemi Bocardo Phillips presentó la iniciativa que propone incorporar a las diputadas y diputados independientes en la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

- Anuncio -

Durante la exposición de motivos, explicó que la propuesta busca armonizar el marco jurídico del Congreso para garantizar condiciones de igualdad, pluralidad y representatividad en el ejercicio del cargo legislativo, al reconocer que las y los diputados independientes también son depositarios de la voluntad ciudadana.

Subrayó que la exclusión actual de estos representantes en el órgano de dirección política vulnera el principio de equidad parlamentaria y limita la expresión plena de la soberanía popular dentro del Poder Legislativo.

Bocardo Phillips destacó que la reforma fortalecerá la estructura democrática del Congreso al asegurar que todas las expresiones políticas partidistas o independientes participen en la toma de decisiones y acuerdos legislativos, promoviendo un ejercicio más transparente, equilibrado e incluyente. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.