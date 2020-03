Propone Olga Sánchez que congresos revisen y decidan sobre la actuación de fiscales y jueces

La titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero propuso que los congresos federal y estatales revisen si los fiscales, procuradores de justicia y jueces actúan con eficacia, eficiencia y con base en la ley en los casos que investigan y en los que deben emitir un juicio.

La funcionaria expuso lo anterior ante los reclamos que recibe el Poder Ejecutivo federal por la falta de castigo hacia los presuntos delincuentes, pero observó que los fiscales y procuradores de justicia y los jueces no forman parte de los gobiernos, sino que pertenecen a otras soberanías que son autónomas y cuya designación está a cargo de los legisladores.

Sánchez Cordero estuvo este miércoles en Tlaxcala para atestiguar el anuncio de una inversión de 9 millones de pesos por parte de la Secretaría de Cultura federal para la zona arqueológica de Xochitécatl, ubicada en el municipio de Natívitas, evento en el cual también estuvo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Desde el gobierno podemos tener un marcaje institucional en las fiscalías y en los tribunales, pero lo cierto es que son poderes distintos, instancias de poder distintas”, respondió en entrevista posterior, ante un cuestionamiento sobre la falta de actuación del gobierno federal contra el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual.

“Lo que vamos a hacer –abundó la funcionaria dirigiéndose al gobernador Marco Mena, quien se encontraba a su lado–, espero que te parezca buena idea, es que como los fiscales ya son tan autónomos y tan independientes que hasta parece que son ínsulas, pues no están en ninguno de los tres poderes y no tienen ningún tipo de control político ni jurisdiccionales, vamos a poner nuestra queja y denuncia de la ineficiencia y la ineficacia y de que no están actuando conforme deben, en los congresos porque son sus mandantes”.

“Los congresos –apuntó– son quienes los designaron y los emitieron, entonces vamos a llevar observaciones a los congresos para que tomen sus decisiones de las conductas o de la conducta de estos servidores públicos”.

Previamente, en su discurso durante el acto, la titular de la SG resaltó las acciones emprendidas en los últimos días en el país por organizaciones de mujeres y de la población femenil en general para protestar contra la violencia de género y los feminicidios de las que son objeto. Observó que hace 50 años el movimiento feminista tuvo como origen el respeto a sus derechos y libertades, pero ahora las demandas son diferentes.

Después, en entrevista, la funcionaria abundó sobre las exigencias planteadas por las organizaciones civiles y mujeres que participaron en la marcha y el paro laboral realizados el 8 y 9 de marzo, respectivamente.

Adelantó que a partir del día 25 de marzo, cada mes en esa misma fecha, se darán ruedas de prensa para informar sobre los resultados y avances de las estrategias aplicadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

“Sí nos han movido el tapete” las manifestaciones feministas en todo el país, aceptó la responsable de la política interna del país. “Fue un antes y un después, este marzo es inolvidable y va a ser inolvidable en la historia de los derechos y libertades de las mujeres”.

Ante los señalamientos de un recorte presupuestal este año para programas con perspectiva de género, exhortó a hacer una revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 para confirmar que no es así; además, refirió que el gobierno federal tiene vigente un convenio con la Unión Europea para el desarrollo del programa eXpertise por parte de organizaciones sociales.

“Este convenio fue firmado en el sexenio pasado y son recursos no para el gobierno, sino directamente para las organizaciones sociales, al Observatorio de Feminicidio. Voy a reunir a estas organizaciones para saber, porque de alguna manera el gobierno de México es responsable por haber firmado este acuerdo, del destino de esos recursos y el avance que llevan, pues son millones y millones de euros”.

Una reportera le cuestionó sobre la aplicación de 9 millones de pesos en una zona arqueológica y no existen programas del gobierno federal para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual ni castigo a los tratantes. En respuesta, Sánchez Cordero refirió que la Secretaría de Cultura aplica la estrategia Semilleros Creativos con menores de edad para enseñarles que existen otras formas de vida.