Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasPolítica

Propone Madaí Pérez modernizar la Ley de Cultura Física y Deporte

La Redacción

La diputada Madaí Pérez Carrillo presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa por la que expone la necesidad de actualizar y ampliar el marco jurídico estatal en materia de cultura física y deporte, con el fin de ordenar y orientar de mejor manera el funcionamiento de los sistemas estatal y municipal de cultura física y deporte, así como garantizar que la actividad física y la práctica deportiva cuenten con bases normativas más claras y funcionales.

Con ello, la legisladora plantea que las reformas deben abrir paso a mecanismos más eficientes para la planeación, ejecución y evaluación de acciones públicas en esta materia.

Pérez Carrillo explicó que su propuesta responde a la necesidad de incorporar una visión más amplia, que considere a las personas como el centro de la política deportiva, asegurando que esta reforma considera también dar un giro a la visión que únicamente considera al deporte como gestión administrativa, buscando que las personas sean consideradas como elemento central, reconocer sus necesidades y brindar protección en todos los niveles de práctica y competencia, así como durante su ciclo deportivo.

Asimismo, la iniciativa subraya la importancia de consolidar una estructura administrativa más clara, capaz de responder a los retos contemporáneos. De acuerdo con el texto presentado, las reformas buscan armonizar las atribuciones, funciones y procesos institucionales, a fin de lograr una gestión más eficiente y garantizar que la población tlaxcalteca acceda a servicios de cultura física y deporte con calidad y pertinencia. Esta visión incluye la promoción de la participación social y la coordinación entre autoridades, organismos públicos y privados para impulsar programas que fortalezcan el desarrollo deportivo en la entidad.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tlaxcala fue turnada a las comisiones unidas de Juventud y Deporte; y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

