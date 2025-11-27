Propone Lorena Ruiz tipificar el abuso sexual como delito grave en Tlaxcala

En sesión ordinaria del pleno de la LXV Legislatura, la diputada Lorena Ruiz García presentó la iniciativa para reformar los artículos 290 y 291 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, con el propósito de reconocer el abuso sexual como un delito grave, actualizar su definición y fortalecer las sanciones aplicables. La propuesta se sustenta en la necesidad de garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia sexual, así como en la urgencia de armonizar la legislación local con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que el abuso sexual constituye una de las manifestaciones más graves de violencia que vulnera la integridad física, emocional y la autonomía de las víctimas, por lo que es indispensable contar con un tipo penal claro y actualizado que sancione actos como tocamientos, exhibicionismo y otras conductas de naturaleza sexual que se cometen sin consentimiento. Subrayó además que la omisión legislativa en torno a este delito ha generado lagunas jurídicas, altos niveles de impunidad y condiciones que perpetúan la desigualdad y la violencia de género.
La iniciativa propone incrementar las penas, establecer la persecución de oficio en los casos de abuso sexual y definir con mayor precisión las conductas sancionables, especialmente cuando las víctimas sean personas menores de edad o quienes no puedan comprender o resistir el hecho. Con ello, se busca fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, cumplir los compromisos internacionales del Estado mexicano y consolidar un marco jurídico que proteja de manera efectiva la integridad y los derechos humanos de las mujeres tlaxcaltecas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con esta acción, la LXV Legislatura reafirma su compromiso de avanzar hacia un entorno seguro, igualitario y libre de violencia para todas las personas en Tlaxcala.