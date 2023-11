Propone León sanciones a transportistas que permitan fumar en unidades del servicio público

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Maribel León Cruz propuso al pleno del Congreso local una serie de reformas a la Ley de Protección para los No Fumadores en el estado de Tlaxcala a efector de sancionar a los dueños de las unidades de transporte público que permitan el consumo de tabaco durante su recorrido especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas.

En la sesión ordinaria del Congreso local de este martes, la congresista presentó una iniciativa que busca erradicar el problema del tabaquismo y sus efectos en personas son afectadas de manera secundaria, -no consumidores.

La legisladora sostuvo que todos los productos de tabaco que se comercializan son perjudiciales para la salud y no existe un nivel seguro de exposición al humo del mismo, por ello es urgente fortalecer el marco jurídico, con el objeto de poder cumplir con la protección máxima de la salud de los tlaxcaltecas “e impedir que los no fumadores se inicien en el uso y consumo del tabaco, así como que el consumo del tabaco se normalice en la sociedad y se proteja a las generaciones futuras de enfermedades no transmisibles”.

Por ello, planteó que serán sancionados con multa de uno a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quienes infrinjan esta ley”, al permitir que se fume en las unidades de servicio público.

Además, propuso sancionar con multa de 40 a 80 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los propietarios o responsables del transporte público de pasajeros, en el caso de que incumplan lo establecido la Ley de Protección a los No Fumadores, al permitir el consumo de tabaco en sus unidades.

Argumentó que de acuerdo a información proporcionada a través del Secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, relativa a la morbilidad y mortalidad de personas fumadoras en el Estado de Tlaxcala, en la entidad se tiene registro de 166 mil fumadores. Además, que 18.5 por ciento de la población de entre 12 a 65 años de edad, refiere consumir tabaco, por lo que es urgente establecer mayores medidas de apremio y sanción a quien incumpla la norma.

En la misma sesión, el pleno del Congreso, con apenas 14 votos, creó una comisión especial de diputados que conocerá de la denuncia de juicio político contra el presidente de comunidad de San Pedro, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, Pascual Romero Tepa.

Al dar lectura al acuerdo, el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, refirió que el pasado 23 de octubre los ciudadanos Florentino Tepa Calvario, Guillermo Germán Gasparino, Daniel Martín Orea, Ismael Capilla, Norberto Refugio y Mónica Orea solicitaron denuncia de juicio político en contra de su presidente de comunidad “por actos u omisiones en razón de la falta de interés, apoyo y del actuar en contra de los intereses de la comunidad, la negatividad y la prohibición de recursos económicos, incluyendo los ingresos propios de la comunidad y del no acceso de los recursos recibidos”.

La citada comisión estará presidida por la diputada de Morena, Lupita Cuamatzi Aguayo, mientras que los diputados, el priista Fabricio Mena Rodríguez y el panista José Gilberto Temoltzin Martínez fungirán como vocales.