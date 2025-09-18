Jueves, septiembre 18, 2025
Propone Laura Yamili Flores descuento obligatorio en predial y agua potable para adultos mayores

La Redacción

La diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el pleno del Congreso del estado la iniciativa de reforma a la Constitución local para establecer como derecho el otorgamiento de un descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable a las personas de 65 años en adelante, respecto de la propiedad que habiten y sean propietarias o poseedoras de la misma.

En la exposición de motivos, la legisladora destacó que la sociedad, bajo principios de justicia, solidaridad, responsabilidad y democracia, tiene la obligación de apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas adultas mayores. Señaló que este sector enfrenta desventajas históricas como la falta de empleo digno, pensiones insuficientes, dependencia económica hacia familiares, enfermedades crónico–degenerativas y discriminación por su edad.

La diputada Flores Lozano subrayó que, si bien algunas leyes de Ingresos municipales contemplan descuentos en el pago del predial para adultos mayores, dichos beneficios resultan mínimos, con múltiples requisitos y sin contemplar el servicio de agua potable. Por ello, la propuesta busca elevar a rango constitucional el descuento universal del 50 por ciento, a fin de garantizar un apoyo económico real y uniforme en beneficio de este sector de la población a partir del ejercicio fiscal 2026.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

