Propone Laura Flores crear ley para regular actividades de las personas asesoras inmobiliarias en Tlaxcala

En sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó la iniciativa para expedir la Ley que Regula las Actividades de las Personas Asesoras Inmobiliarias en el Estado de Tlaxcala, con el propósito de otorgar certeza jurídica, transparencia y profesionalismo al sector inmobiliario en la entidad.

La diputada explicó que el crecimiento poblacional y urbano de Tlaxcala ha incrementado la demanda de vivienda y servicios inmobiliarios, situación que ha dado lugar a operaciones irregulares y fraudes, debido a la falta de una regulación específica. En ese sentido, señaló que su propuesta busca proteger el patrimonio de las familias tlaxcaltecas y establecer un marco normativo que garantice la confianza y legalidad en las transacciones de compra, venta y renta de bienes inmuebles.

La propuesta contempla la creación del Registro Estatal de Prestadores de Servicios Inmobiliarios, administrado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), donde deberán inscribirse todas las personas físicas y morales que ofrezcan servicios inmobiliarios; además de establecer requisitos de acreditación, obligaciones éticas y mecanismos de supervisión, con el fin de profesionalizar la actividad y prevenir delitos financieros como el lavado de dinero.

Con esta iniciativa, Tlaxcala se sumaría a diversas entidades del país que ya cuentan con legislación en la materia, fortaleciendo la seguridad jurídica, la transparencia y la confianza ciudadana en el sector. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.