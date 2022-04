Propone la Conaso quemar urnas el próximo domingo en municipios con conflictos sociales

El dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso), José Domingo Meneses Rodríguez sugirió la quema de urnas en la consulta popular del próximo domingo en los municipios que enfrentan conflictos sociales y postelectorales que no han sido resueltos por el gobierno del estado.

El activista se refirió a Xicohtzinco y Mazatecochco, cuya elección de presidentes municipales en julio de 2021 generó inconformidades en grupos de pobladores que no han sido solucionadas a la fecha. Incluso, en la primera Comuna, el edil Ángel Barroso Ramírez no ha podido ingresar a la alcaldía, pues está “tomada” por sus opositores.

En rueda de prensa, Meneses Rodríguez consideró que la consulta popular que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo domingo en el país para revocar o ratificar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México no tiene mayor relevancia, pues esta administración federal fue electa para seis años.

- Anuncio -

Ante ello, planteó que dicho ejercicio cívico sea utilizado por la población para manifestar su inconformidad por el exceso y el mal funcionamiento de sus autoridades y que el presidente López Obrador se dé cuenta de que en la entidad existen conflictos que el gobierno del estado no ha sido capaz de solucionar.

En este punto, sostuvo que ninguna autoridad ya sea emanada del partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) o de la Revolución Democrática (PRD) y otros, puede asumirse con calidad moral, pues todos son iguales.

“Por eso, el mensaje del pueblo de Tlaxcala y de la Conaso, y aún con el repudio que pudiera resultar de esta declaración, lo que pudiéramos proponer es que se quemen las urnas para que Andrés Manuel voltee los ojos a Tlaxcala y diga, efectivamente, la 4T la está regando en Tlaxcala, para que corrija”.

Para Meneses Rodríguez, de esta forma la consulta popular sí serviría para dar un mensaje al presidente de México, “porque meterle 20 o 30 votos o mil o 10 mil en cada casilla, no va a cambiar el sentido del gobierno federal, pues fue electo para seis años no para tres o cuatro, esa es una realidad y no se va a cambiar”.

- Anuncio -

En este sentido, el dirigente de la Conaso planteó la quema de urnas en “por lo menos” Xicohtzinco, Mazatecochco y Axocomanitla –de donde es originario—“para decir no han resuelto (los conflictos) y quieren que volvamos a votar por ellos, a pesar de que tienen la posibilidad de solucionarlos”.