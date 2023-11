Propone González profesionalizar las áreas de los gobiernos municipales

Con la finalidad de profesionalizar las áreas de la administración pública municipal y con ello, garantizar el mejor desempeño de los funcionarios a favor de la sociedad, el diputado Jaciel González Herrera propuso al pleno del Congreso local una serie de reformas y adiciones a la Ley Municipal a fin de que funcionarios, como el director de seguridad pública de cada Comuna cuenta con la licenciatura en derecho, con especialidad en el ramo.

Este jueves, en la sesión ordinaria, el funcionario explicó que los integrantes de las administraciones municipales deben tener el compromiso de “entender, atender y resolver” las necesidades de aquellos la población, orientándoles permanentemente a su satisfacción y a superar sus expectativas.

Por ello, propuso una serie de enmiendas a la Ley Municipal para establecer que, para formar parte de la Administración Pública Municipal se requiere, contar con título y cedula profesional, además del perfil idóneo para el área respectiva, acreditar los requisitos administrativos que determine la Ley correspondiente y deberán tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia.

Además, de acuerdo con las recientes reformas constitucionales locales, Jaciel González Herrera propuso que los funcionarios deberán demostrar no estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo o comisión pública; no haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena privativa de libertad; no haber sido sancionado administrativamente por actos de violencia de género, de violencia familiar o discriminación y “de no cumplir estos requisitos, sus nombramientos serán nulos de pleno derecho”.

De manera puntual, propuso que el Director de Obras Públicas, a partir de que sean aprobadas estas enmiendas, deberá contar con título y cédula profesional en el área de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, y “será responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por el Ayuntamiento y vigilará las obras públicas subrogada y será responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión”.

En el caso del titular del área de Seguridad Pública Municipal, planteó que éste deberá contar preferentemente con estudios de licenciatura en derecho con la especialización en materia de seguridad pública.

En tanto, en asuntos generales, la diputada priista Blanca Águila Lima reprobó en la tribuna legislativa la agresión en contra de la periodista Ana Laura N. en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y criticó que el gobierno estatal, incurra en conductas agresoras que impiden el libre ejercicio de informar en Tlaxcala.

“Hoy vemos que en Tlaxcala resulta necesario callar la crítica periodística a través de actitudes que, como las ocurridas en contra de Ana Laura N., no hacen más que evidenciar el estado represor e intolerante que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”, afirmó la legisladora durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado realizada este jueves.

Águila Lima subrayó que la erradicación de la violencia contra los periodistas en Tlaxcala requiere un compromiso serio por parte de todas las partes involucradas, desde el gobierno hasta la sociedad civil, sin embargo, lamentó que el mensaje que desde el gobierno federal ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones, haya permeado también en Tlaxcala.

El posicionamiento de la diputada se da después de que, hace un par de días, la periodista Ana Laura N. denunció discriminación y violencia institucional por parte del gobierno estatal, luego de que fuera intimidada durante un acto público realizado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el momento que realizaba una cobertura periodística.