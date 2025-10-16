Jueves, octubre 16, 2025
NoticiasPolítica

Propone Engracia Morales reformas a la Ley de Educación para fortalecer la convivencia escolar pacífica

La Redacción

Durante la décima tercera sesión ordinaria del Congreso del estado, celebrada en el municipio de Calpulalpan, la diputada Engracia Morales Delgado, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza Tlaxcala, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, con el objetivo de promover la cultura de paz, la sana convivencia y la prevención de la violencia en los entornos escolares, así como de salvaguardar la dignidad e integridad física, emocional y profesional de las y los integrantes de la comunidad educativa.

- Anuncio -

La iniciativa establece que la autoridad educativa deberá implementar programas de prevención de violencia escolar, fortalecer la cultura del respeto en el entorno educativo y desarrollar un programa de certificación de escuelas libres de violencia en todos los niveles.

Además, garantizar atención jurídica, psicológica y médica a las víctimas de cualquier tipo de agresión en el ámbito educativo, fomentando valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la inclusión y la igualdad sustantiva.

Asimismo, la propuesta busca corregir un error de redacción en el artículo 29 de la Ley de Educación estatal, a fin de precisar que la autoridad educativa podrá presentar su opinión para que sea considerada en los planes y programas de estudio, proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales de Tlaxcala.

- Advertisement -

La iniciativa con proyecto de decreto presentada por Morales Delgado propone reformar la fracción VII del artículo 21, el segundo párrafo del artículo 29 y adicionar los artículos 96 Bis y 96 Ter, todos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.

Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El sistema alimentario capitalista hecho para el desperdicio

Nalleli Herrera Guevara -
El hambre, la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos son fenómenos ligados a desigualdades políticas, económicas y sociales. Fenómenos que se ven reflejados...

Hay “granjas” virtuales de bots que atacan en redes sociales al gobierno de Tlaxcala: CCOM

Guadalupe de La Luz Degante -
El titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), Antonio Martínez Velázquez informó que se han detectado “granjas” virtuales de bots, para “atacar” a través de...

SOTyV respalda proyecto habitacional en Terrenate, pero sólo con certeza jurídica

Dania Corona Muñoz -
La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) informó que el proyecto habitacional federal previsto para el municipio de Terrenate seguirá adelante una vez...

Más noticias

El sistema alimentario capitalista hecho para el desperdicio

Nalleli Herrera Guevara -
El hambre, la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos son fenómenos ligados a desigualdades políticas, económicas y sociales. Fenómenos que se ven reflejados...

Niveles de CO2 alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, revela informe

La Jornada -
Ginebra. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, lo que podría aumentar el calentamiento del...

Autoriza Trump a la CIA intervenir en Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer que dio autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025