Martes, octubre 21, 2025
NoticiasPolítica

Propone diputada Soraya Bocardo ajustar requisitos para cargos en el TET

La Redacción

La diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó ante el pleno del Congreso del estado la iniciativa que propone reformar las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, con el propósito de garantizar un equilibrio entre la independencia institucional y el respeto a los derechos ciudadanos de acceso a cargos públicos.

- Anuncio -

La legisladora explicó que algunos requisitos actuales para ocupar cargos técnicos en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) resultan excesivos o poco precisos, lo que podría limitar la participación de personas capacitadas y sin vínculos partidistas. En ese sentido, planteó eliminar la referencia a las relaciones de trabajo como impedimento absoluto, así como acotar el grado de parentesco hasta el tercer grado con algún magistrado del Tribunal.

Asimismo, propuso precisar la restricción relacionada con haber sido candidato a un cargo de elección popular, de modo que únicamente aplique a quienes hayan sido postulados por un partido político, sin afectar a quienes participaron como candidatos independientes o ciudadanos.

Con ello, señaló, se busca fortalecer el principio de mérito y profesionalización del servicio público, sin vulnerar la igualdad de oportunidades. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:54

Fustiga Flores reformas a la Ley de Amparo: “son facciosas y buscan eliminar a los opositores”

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Laura Yamili Flores Lozano arremetió en contra de las recientes reformas a la Ley...

Necesario impulsar más políticas públicas para la atención temprana e integral del cáncer de mama: Ruiz

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada local de la fracción parlamentaria de Morena, Lorena Ruiz García refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, centradas...

En un libro, traen al presente al artista multifacético Antonio Ruiz El Corcito

Paula Carrizosa -
La obra de El Corcito, apelativo que el multifacético artista Antonio Ruiz (Texcoco, 1892 - Ciudad de México, 1964), adoptó en alusión a un...

Más noticias

Crece a 13.7 millones la cifra de migrantes ‘sin papeles’ en EU

La Jornada -
Washington Y Nueva York., La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementó en los recientes cinco años a aproximadamente 13.7 millones de...

Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

La Jornada -
Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo...

Aseguradoras litigan con el SAT por adeudos de hace 10 años

La Jornada -
La aseguradora AXA mantiene litigios contra el fisco y el Estado mexicano por adeudos que datan desde hace una década. La empresa de origen...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025