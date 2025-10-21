Propone diputada Soraya Bocardo ajustar requisitos para cargos en el TET

La diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó ante el pleno del Congreso del estado la iniciativa que propone reformar las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, con el propósito de garantizar un equilibrio entre la independencia institucional y el respeto a los derechos ciudadanos de acceso a cargos públicos.

La legisladora explicó que algunos requisitos actuales para ocupar cargos técnicos en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) resultan excesivos o poco precisos, lo que podría limitar la participación de personas capacitadas y sin vínculos partidistas. En ese sentido, planteó eliminar la referencia a las relaciones de trabajo como impedimento absoluto, así como acotar el grado de parentesco hasta el tercer grado con algún magistrado del Tribunal.

Asimismo, propuso precisar la restricción relacionada con haber sido candidato a un cargo de elección popular, de modo que únicamente aplique a quienes hayan sido postulados por un partido político, sin afectar a quienes participaron como candidatos independientes o ciudadanos.

Con ello, señaló, se busca fortalecer el principio de mérito y profesionalización del servicio público, sin vulnerar la igualdad de oportunidades. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.