Propone Canacintra crear un pre registro para agilizar la colocación de chips a vehículos

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget propuso crear un pre registro para agilizar la colocación de chips a los vehículos, ya que en el parque de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) I, en Tetla de la Solidaridad, apenas se colocaron 350 dispositivos de un estimado de 3 mil vehículos.

En entrevista, expuso que el tiempo que se toma para la instalación del chip más la revisión de los papeles del vehículo implica demasiado tiempo, al grado que la gente se desespera y no realiza el trámite. Por ello, propuso crear una plataforma electrónica para que los dueños de unidades se registren y únicamente acudan con el vehículo para que se coloque el dispositivo electrónico.

Del Rosario consideró que el tiempo de espera desmotiva a la gente para realizar este trámite, por lo que dijo que planteará al titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), Maximino Hernández Pulido, la opción del pre registro para acortar tiempos.

Añadió que en los tres parques de CIX laboran cerca de 15 mil personas, por lo que en promedio hay 3 mil vehículos, más los camiones de transporte de personal, de modo que tendrá que modificarse la estrategia para cubrir ese número de unidades.

Reiteró su apoyo al programa para que los vehículos del estado cuenten con el chip, ya que ante un robo se pueden detectar fácilmente.

Por otra parte, destacó que en los últimos meses no se han registrado actos delictivos al interior de los parques de CIX, debido a la seguridad que se tiene y a las acciones emprendidas por el gobierno del estado y demás corporaciones encargadas en esta materia.

“Afortunadamente, en los últimos meses, en los parques no hemos tenido ningún acto delictivo; en el sexenio anterior hubo el intento de secuestro de un empresario, pero afortunadamente no pasó a mayores y desde ese momento no se ha reportado ningún incidente y eso es bueno”, refirió.