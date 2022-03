Propone Cambrón prohibir la gestación subrogada; representa violencia contra la mujer

Con la finalidad de garantizar el respeto a la dignidad humana y a la libertad de las mujeres es imperante evitar la comercialización tanto vientres como de niños, el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria propuso al pleno del Congreso local una serie de reformas y adiciones legales a fin de prohibir la gestación subrogada.

Este martes, durante la sesión ordinaria del Congreso local, el congresista sostuvo que la gestación subrogada es el negocio jurídico por el que una mujer accede, de forma onerosa o gratuita, a gestar, para otra u otras personas un embrión humano, que puede tener o no vínculos genéticos con la gestante o con el o los comitentes, a parirlo y a renunciar a sus derechos sobre la criatura, entregándolo tras el parto a los contratantes, que podrán determinar la filiación del niño a su favor, ya sea antes o después de su nacimiento.

Sin embargo, sostuvo que esta acción genera una práctica que atenta contra los derechos humanos de menores y de las mujeres y alientan el tráfico de personas y otros tipos de delitos.

Por ello, consideró que es necesario legislar en la materia, a fin de que en Tlaxcala quede prohibida esa práctica, pues “la industria del alquiler de vientres está presionando a representantes de gobiernos de todo el mundo y de las Naciones Unidas para legalizar esta práctica. Detrás de estas presiones, se encuentran los intereses económicos y empresariales que pretenden que se considere el alquiler de vientres como una mera técnica de reproducción asistida y como una cuestión de libre elección de las mujeres, obviando los riesgos y la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres que alquilan su vientre”.

Abundó que “la legalización de la maternidad gestante subrogada, abre las puertas a la explotación reproductiva de las mujeres por parte de las élites económicas involucradas de estos países y del nuestro, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos, de personas y de la explotación de niñas y niños”.

Además, el legislador enfatizó que el deseo de ser padre o madre que posean el material genético propio, “no es un derecho humano. Los deseos no son automáticamente derechos”, por tal razón, “si la gestación subrogada busca hacer valer el derecho a formar una familia, debe garantizarse también el derecho de las mujeres a no ser objeto de trata de personas o de violencia en cualquiera de sus variantes, particularmente cuando aparecen contratos onerosos con un dejo mercantilista por los altos intereses económicos que intervienen, donde el objetivo central de estos intereses, no es el cuidado de la mujer, la felicidad de las parejas o los derechos del menor, sino la ganancia económica que este negocio de reproducción asistida conlleva”.

Cambrón Soria enfatizó que también debe cuidarse los derechos del menor, a su identidad y filiación una vez nacido e, incluso, a garantizar esa identidad ante la posibilidad de ser rechazado por sus padres biológicos o de gestación subrogada, “toda vez que en no pocas ocasiones, los padres contratantes, una vez que conocen al recién nacido o antes del nacimiento, deciden no llevárselo por no ser el producto esperado o por encontrarle algún defecto.

Ante ello, juzgó necesario legislar sobre la gestación subrogada, prohibiendo la mercantilización de los vientres de las mujeres, así como proteger los derechos del menor, por lo que propuso una adición a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, para establecer que se considerará violencia contra los derechos reproductivos y contra la dignidad humana, a la gestación subrogada, entendida ésta como forma de reproducción asistida mediante la cual una mujer gesta un embrión fecundado por personas comitentes o contratantes para tal efecto, y donde la mujer se obliga a parirlo y a renunciar a sus derechos de filiación.

El proyecto de Cambrón Soria también busca incidir en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para el que planteó una adición a fin de que se establezca que en el caso de la gestación subrogada…será nulo absoluto todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer a renunciar a la filiación materna y, por lo tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de hacerse valer por confirmación o prescripción.

De igual forma, el legislador propuso adicionar un párrafo tercero al artículo 298 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para establecer que se impondrá de cuatro a siete años de prisión y multa de 288 a 504 días de salario, a quien participe en un procedimiento de gestación subrogada.

En la misma sesión, el diputado petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes propuso reformar el Código Penal local a fin de sancionar el llamado ciberacoso, al plantear que “a quien hostigue o asedie a alguien mediante el uso de dispositivos informáticos, telemáticos, medios de comunicación, redes sociales, o cualquier otro medio digital, y cause un daño en la dignidad personal o afecte la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas, mediante el envío reiterado de mensajes de textos, videos, sonoras, fotografías o llamadas de voz, se le impondrán de 11 meses a dos años de prisión y multa de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida Actualizada.

De igual forma, el legislador panista José Gilberto Temoltzin Martínez propuso al pleno del Poder Legislativo exhortar a los 60 municipios del estado a que implementen la apertura de ventanillas del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), lo cual permitiría fomentar el establecimiento de nuevas empresas como principal fuente generadoras de empleo, el desarrollo y crecimiento económico en el municipio, a través de la optimización de los procesos y trámites gubernamentales que beneficien a la población y coadyuven a la recuperación económica.