Propone Bocardo reformar la Ley del TET para evitar nepotismo y vínculos partidistas

La diputada independiente Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) con el objetivo de impedir que los magistrados contraten a familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como restringir el ingreso de ex candidatos partidistas a cargos técnicos o administrativos dentro de ese órgano jurisdiccional.

- Anuncio -

La propuesta plantea modificar las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Ley Orgánica del TET, a fin de reforzar los principios de independencia, imparcialidad y profesionalización del personal que labora en el tribunal encargado de resolver los conflictos en materia electoral del estado.

En su exposición de motivos, Bocardo Phillips explicó que los requisitos actuales son demasiado amplios y, en algunos casos, restringen de manera injustificada el derecho de los ciudadanos a ocupar cargos públicos.

Te puede interesar: Propone Bladimir Zainos armonizar la Constitución local con la federal en materia de no reelección y nepotismo electoral

- Advertisement -

La reforma propuesta establece que las personas que aspiren a ser Secretarios de Acuerdos, Secretarios Técnicos u ocupar otras áreas técnicas del Tribunal no deberán tener “relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con ningún magistrado”.

Esto significa que padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos o cuñados de los magistrados no podrán ser contratados, con el fin de evitar conflictos de interés o favoritismo en la designación del personal.

Bocardo Phillips propuso eliminar la referencia a cualquier “relación de trabajo” con magistrados como impedimento absoluto, al considerar que esa expresión es demasiado amplia y puede derivar en restricciones injustificadas, ya que “no toda relación laboral existente entre una persona y un magistrado compromete su independencia o criterio. Quien ocupe un cargo en el Tribunal debe regirse por los principios de honradez, lealtad e imparcialidad”.

- Advertisement -

Por ello, planteó establecer como requisito para ocupar cargo en el TET el “no tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con ningún magistrado del Tribunal”.

También propone acotar la prohibición para ocupar cargos a quienes hayan sido candidatos postulados por partidos políticos, a fin de preservar la independencia del Tribunal frente a intereses partidistas, sin afectar a quienes participaron como candidatos independientes, “sin menoscabar el derecho de participación ciudadana”, añadió la diputada.

También puedes leer: Va reforma constitucional para impedir la reelección y el nepotismo electoral

Por lo que planteó como impedimento para ser funcionario el “”no haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular, mediante la postulación de partido político alguno, en los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación”, dejando abierto el caso para aquellos que hayan competido por la vía independiente o ciudadana.