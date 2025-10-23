Propone Bocardo reforma constitucional para incluir a diputados independientes en la Junta de Coordinación

Con el propósito de fortalecer la equidad, la inclusión y la representación democrática dentro del Poder Legislativo, la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar la participación plena en los órganos internos del Congreso de todos los legisladores, incluyendo a los independientes.

La propuesta plantea reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el fin de que la Junta de Coordinación y Concertación Política se integre no solo por coordinadores de grupos parlamentarios y representantes de partido, sino también por diputadas y diputados independientes.

Bocardo Phillips, quien renunció a la bancada del PVEM y se convirtió en diputada independiente, subrayó que la composición plural del Congreso debe reflejar la voluntad ciudadana, sin distinciones entre legisladores de origen partidista e independientes, ya que “la democracia no se limita a los partidos; la soberanía reside en el pueblo y debe expresarse plenamente en el Poder Legislativo”.

La diputada expuso que la exclusión de los representantes independientes de la Junta de Coordinación genera una asimetría en el ejercicio de los derechos parlamentarios, situación que vulnera principios fundamentales de igualdad, pluralismo político y participación democrática.

En su exposición de motivos, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha reconocido que negar a un legislador el acceso a órganos de dirección interna constituye una violación al derecho de desempeño del cargo.

La iniciativa, explicó, se sustenta en el derecho constitucional de la ciudadanía a ser votada y a ocupar cargos de elección popular en condiciones de igualdad, así como en los principios de paridad de género y representación plural que rigen al sistema democrático.

Bocardo Phillips precisó que los partidos políticos son vehículos de participación, pero no titulares del mandato legislativo, ya que éste “no pertenece al partido, sino al pueblo que lo confiere. Los diputados representan a la ciudadanía, no a las estructuras partidistas”.

La legisladora argumentó que el modelo actual de integración de la Junta de Coordinación responde a un esquema bipartidista ya superado, pues desde la reforma constitucional de 2014 las candidaturas independientes son una expresión legítima de la soberanía ciudadana.

“Excluir a los legisladores independientes del principal órgano de coordinación política del Congreso constituye una discriminación indirecta, incompatible con los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas”, señaló.

“El propósito no es alterar la naturaleza del órgano de coordinación política, sino perfeccionarlo y fortalecerlo al hacerlo más representativo e incluyente”, puntualizó Bocardo Phillips.