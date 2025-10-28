Martes, octubre 28, 2025
NoticiasPolítica

Propone Blanca Águila tipificar el delito de biocidio en Tlaxcala; la pena sería hasta de 6 años de cárcel

Juan Luis Cruz Pérez

La diputada Blanca Águila Lima propuso ante el pleno del Congreso local una reforma al Código Penal de Tlaxcala para tipificar el delito de biocidio, con el propósito de sancionar con hasta seis años de cárcel a quien prive de la vida, de manera dolosa, injustificada o cruel, a cualquier animal doméstico o de trabajo.

- Anuncio -

Este martes, en sesión ordinaria, la diputada presentó la iniciativa, la cual, aseguró, busca fortalecer el marco jurídico estatal en materia de bienestar y protección animal, a partir del reconocimiento de los animales como seres sintientes que experimentan dolor, miedo y sufrimiento, de acuerdo con estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

También puedes leer: Congreso aprueba reformas para fortalecer la educación de jóvenes y adultos

Águila Lima explicó que el término biocidio proviene de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada en 1978 en la sede de la Unesco en París, donde se establece que todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad constituye “un crimen contra la vida”.

“Es momento de reconocer que la violencia contra los animales también degrada el tejido social y nos obliga a generar respuestas jurídicas más firmes”, expuso la legisladora.

- Advertisement -

De aprobarse, el nuevo artículo 436 Bis del Código Penal local sancionaría el biocidio con penas de tres a seis años de prisión y multas de 700 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La propuesta además deroga fracciones previas sobre maltrato animal, para definir con mayor precisión los actos que constituyen este delito, entre ellos el uso de métodos crueles o el sufrimiento excesivo e innecesario antes de causar la muerte del animal.

En su exposición de motivos, la diputada destacó que México ocupa el primer lugar en América Latina en población de perros en situación de calle, con más de 60 millones de animales domésticos, de los cuales el 70 por ciento viven en abandono. En el caso de Tlaxcala, estimó que existen al menos 716 mil perros y gatos, muchos de ellos víctimas de maltrato, atropellamiento o envenenamiento.

“Estas prácticas atroces no sólo afectan el bienestar de los animales, sino también el de las personas, porque reflejan una pérdida de empatía y de valores sociales. El biocidio es una forma de violencia que debemos erradicar”, advirtió.

La legisladora recordó que, si bien en 2022 se aprobó la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, aún existen vacíos normativos que impiden sancionar de manera ejemplar la crueldad y muerte injustificada de animales. Por ello, consideró “urgente y necesario” armonizar el Código Penal con los recientes avances constitucionales en materia de protección animal aprobados a nivel federal en el año 2024.

- Advertisement -

Te recomendamos: Consejeros del PAN Tlaxcala cierran filas rumbo al 2027. “Cuando el PAN se une, el PAN gana”

El proyecto de decreto también precisa las exclusiones de responsabilidad penal, como el sacrificio de animales para consumo humano, las actividades culturales lícitas o los casos de defensa propia, manteniendo el equilibrio entre la protección legal y las prácticas autorizadas por las normas oficiales mexicanas.

“Con esta reforma enviamos un mensaje claro que en Tlaxcala no habrá tolerancia frente a la crueldad. Los animales no son cosas; son seres vivos que merecen respeto”, subrayó Águila Lima.

La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aprueban diputados otras 10 leyes de ingresos municipales para el próximo año

Juan Luis Cruz Pérez -
Con adecuaciones de forma, el pleno del Congreso local aprobó las leyes de Ingresos de 10 municipios para el ejercicio fiscal 2025, con lo...
00:01:57

Congreso aprueba reformas para fortalecer la educación de jóvenes y adultos

Juan Luis Cruz Pérez -
El pleno de la LXV Legislatura local aprobó este martes una serie de reformas para modernizar el marco jurídico del Instituto Tlaxcalteca para la...

No serán beneficiarios de apoyos de la SIA quienes realicen quemas agrícolas, advierte de la Peña

Guadalupe de La Luz Degante -
Quien continúe con la realización de quemas agrícolas, no será beneficiario "de ninguno de los apoyos" que otorga la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA),...

Más noticias

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Trump sella acuerdo con Japón para tener acceso a tierras raras

La Jornada -
Tokio. Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025