Propone Blanca Águila tipificar el delito de biocidio en Tlaxcala; la pena sería hasta de 6 años de cárcel

La diputada Blanca Águila Lima propuso ante el pleno del Congreso local una reforma al Código Penal de Tlaxcala para tipificar el delito de biocidio, con el propósito de sancionar con hasta seis años de cárcel a quien prive de la vida, de manera dolosa, injustificada o cruel, a cualquier animal doméstico o de trabajo.

- Anuncio -

Este martes, en sesión ordinaria, la diputada presentó la iniciativa, la cual, aseguró, busca fortalecer el marco jurídico estatal en materia de bienestar y protección animal, a partir del reconocimiento de los animales como seres sintientes que experimentan dolor, miedo y sufrimiento, de acuerdo con estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

También puedes leer: Congreso aprueba reformas para fortalecer la educación de jóvenes y adultos

Águila Lima explicó que el término biocidio proviene de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada en 1978 en la sede de la Unesco en París, donde se establece que todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad constituye “un crimen contra la vida”.

“Es momento de reconocer que la violencia contra los animales también degrada el tejido social y nos obliga a generar respuestas jurídicas más firmes”, expuso la legisladora.

- Advertisement -

De aprobarse, el nuevo artículo 436 Bis del Código Penal local sancionaría el biocidio con penas de tres a seis años de prisión y multas de 700 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La propuesta además deroga fracciones previas sobre maltrato animal, para definir con mayor precisión los actos que constituyen este delito, entre ellos el uso de métodos crueles o el sufrimiento excesivo e innecesario antes de causar la muerte del animal.

En su exposición de motivos, la diputada destacó que México ocupa el primer lugar en América Latina en población de perros en situación de calle, con más de 60 millones de animales domésticos, de los cuales el 70 por ciento viven en abandono. En el caso de Tlaxcala, estimó que existen al menos 716 mil perros y gatos, muchos de ellos víctimas de maltrato, atropellamiento o envenenamiento.

“Estas prácticas atroces no sólo afectan el bienestar de los animales, sino también el de las personas, porque reflejan una pérdida de empatía y de valores sociales. El biocidio es una forma de violencia que debemos erradicar”, advirtió.

La legisladora recordó que, si bien en 2022 se aprobó la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, aún existen vacíos normativos que impiden sancionar de manera ejemplar la crueldad y muerte injustificada de animales. Por ello, consideró “urgente y necesario” armonizar el Código Penal con los recientes avances constitucionales en materia de protección animal aprobados a nivel federal en el año 2024.

- Advertisement -

Te recomendamos: Consejeros del PAN Tlaxcala cierran filas rumbo al 2027. “Cuando el PAN se une, el PAN gana”

El proyecto de decreto también precisa las exclusiones de responsabilidad penal, como el sacrificio de animales para consumo humano, las actividades culturales lícitas o los casos de defensa propia, manteniendo el equilibrio entre la protección legal y las prácticas autorizadas por las normas oficiales mexicanas.

“Con esta reforma enviamos un mensaje claro que en Tlaxcala no habrá tolerancia frente a la crueldad. Los animales no son cosas; son seres vivos que merecen respeto”, subrayó Águila Lima.

La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.