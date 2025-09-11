Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasPolítica

Propone Bladimir Zainos inscribir con letras doradas la leyenda “Ciudad de Tlaxcala, 500 años” en el muro de honor del Congreso

La Redacción

En sesión ordinaria, el diputado Bladimir Zainos Flores presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones del Congreso del estado la leyenda: “Ciudad de Tlaxcala, 500 años”. Con ello, busca rendir homenaje a la importancia histórica, cultural y social que representa la capital del estado en el desarrollo de la nación mexicana.

- Anuncio -

Durante la exposición de motivos, el legislador subrayó que la Ciudad de Tlaxcala simboliza la unión de culturas y es reconocida como cuna del mestizaje, pues desde su fundación en 1525 ha jugado un papel trascendental en la historia nacional. Recordó que su origen estuvo marcado por la participación decisiva del pueblo tlaxcalteca en hechos históricos como la caída de Tenochtitlán y en procesos posteriores de colonización.

Asimismo, destacó el valor patrimonial de la ciudad, que conserva construcciones de gran relevancia como el “Conjunto Conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción”, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, así como edificios y monumentos que narran distintas etapas de la vida nacional. Estos elementos, remarcó, hacen de Tlaxcala un emblema de identidad y orgullo para sus habitantes.

Con esta propuesta, Zainos Flores reafirmó que la inscripción en letras doradas busca reconocer y preservar la memoria histórica de la capital, exaltar su legado cultural y fortalecer el sentido de pertenencia de las y los tlaxcaltecas hacia una ciudad que, a lo largo de cinco siglos, ha sido referente de resistencia, tradición y grandeza.

- Advertisement -

Tras su presentación, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen correspondiente.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Maestros toman instalaciones de la SEP en Zacatlán para evitar que cierren la CORDE de esta región

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Desde hace más de 36 horas, cerca de 80 docentes mantienen tomada la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) de Zacatlán en rechazo a...

Decomisan madera ilegal en San Miguel Eloxochitlán, se recuperaron 70 tablones

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Madera obtenida de manera ilegal fue decomisada en la Sierra Negra, específicamente en el municipio de San Miguel Eloxochitlán informó la Secretaría de Seguridad...

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa...

Más noticias

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa...

Suicidios y psicosis son puntos ciegos de los ‘chatbots’ de IA que desconciertan a expertos

La Jornada -
En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en...

Al menos hay 555 empresas involucradas en conductas ilícitas en aduanas de todo el país

La Jornada -
En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025