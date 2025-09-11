Propone Bladimir Zainos inscribir con letras doradas la leyenda “Ciudad de Tlaxcala, 500 años” en el muro de honor del Congreso

En sesión ordinaria, el diputado Bladimir Zainos Flores presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones del Congreso del estado la leyenda: “Ciudad de Tlaxcala, 500 años”. Con ello, busca rendir homenaje a la importancia histórica, cultural y social que representa la capital del estado en el desarrollo de la nación mexicana.

Durante la exposición de motivos, el legislador subrayó que la Ciudad de Tlaxcala simboliza la unión de culturas y es reconocida como cuna del mestizaje, pues desde su fundación en 1525 ha jugado un papel trascendental en la historia nacional. Recordó que su origen estuvo marcado por la participación decisiva del pueblo tlaxcalteca en hechos históricos como la caída de Tenochtitlán y en procesos posteriores de colonización.

Asimismo, destacó el valor patrimonial de la ciudad, que conserva construcciones de gran relevancia como el “Conjunto Conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción”, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, así como edificios y monumentos que narran distintas etapas de la vida nacional. Estos elementos, remarcó, hacen de Tlaxcala un emblema de identidad y orgullo para sus habitantes.

Con esta propuesta, Zainos Flores reafirmó que la inscripción en letras doradas busca reconocer y preservar la memoria histórica de la capital, exaltar su legado cultural y fortalecer el sentido de pertenencia de las y los tlaxcaltecas hacia una ciudad que, a lo largo de cinco siglos, ha sido referente de resistencia, tradición y grandeza.

Tras su presentación, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen correspondiente.