Martes, octubre 14, 2025
NoticiasPolítica

Propone Bladimir Zainos armonizar la Constitución local con la federal en materia de no reelección y nepotismo electoral

La Redacción

El diputado Bladimir Zainos Flores, presentó este día ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa que busca reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, con el propósito de armonizarla con la reciente reforma constitucional federal en materia de no reelección y nepotismo electoral.

Zainos Flores explicó que su propuesta pretende prohibir la reelección consecutiva de diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su encargo. Además, busca establecer candados legales para evitar el nepotismo electoral, impidiendo que puedan contender por un cargo local a quienes mantengan lazos de parentesco, matrimonio, concubinato o unión de hecho con una persona que ocupe el mismo puesto en funciones.

El legislador detalló que la iniciativa incluye reformas a los artículos 35, 60 y 90 de la Constitución local, con el fin de garantizar que los procesos electorales en Tlaxcala se desarrollen bajo los principios de equidad, justicia y libre competencia política. Asimismo, prevé que estas disposiciones entren en vigor a partir del proceso electoral de 2030, otorgando al Congreso un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias en la legislación secundaria.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con esta propuesta, el diputado Bladimir Zainos reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia tlaxcalteca y la transparencia en los procesos de elección popular.

