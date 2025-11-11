Propone Aguilar Vega reconocer y prevenir la violencia digital y con inteligencia artificial contra mujeres

La diputada priista Sandra Aguilar Vega presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, con el propósito de reconocer, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia cometida contra mujeres a través de redes sociales, plataformas digitales y el uso de inteligencia artificial (IA) con esos fines.

Durante la exposición de motivos, Aguilar Vega subrayó que las agresiones contra mujeres han evolucionado con los avances tecnológicos, desplazándose del ámbito físico al virtual, ya que “las tecnologías digitales y las herramientas basadas en inteligencia artificial han transformado la vida cotidiana, pero también han dado paso a nuevas formas de violencia que afectan la privacidad, la integridad y la seguridad de las mujeres”, señaló.

La legisladora advirtió que la manipulación de imágenes, videos o audios mediante inteligencia artificial, así como la suplantación de identidad o la difusión de contenido falso, se ha convertido en una práctica recurrente, con efectos devastadores para las víctimas.

“Estas violencias no solo afectan la reputación o la vida profesional de las mujeres, sino que pueden generar daños psicológicos, emocionales y sociales irreversibles”, explicó, de ahí que su propuesta busca incorporar definiciones específicas de violencia digital y violencia mediante inteligencia artificial, estableciendo que ambas deberán ser prevenidas, atendidas y sancionadas con la misma severidad que las formas tradicionales de agresión.

Además, mandata al Ejecutivo estatal a diseñar políticas públicas, protocolos y mecanismos de atención integral para erradicar estas conductas en coordinación con autoridades municipales, organismos autónomos y sociedad civil.

Aguilar Vega destacó que la iniciativa complementa los avances de la llamada “Ley Olimpia”, al ampliar el marco jurídico frente a las nuevas tecnologías emergentes, ya que si bien esa norma “ha sido un referente nacional, aún existen vacíos frente a la violencia digital generada con inteligencia artificial. Tlaxcala debe ponerse a la vanguardia y garantizar que ningún acto de agresión quede impune por falta de actualización legislativa”..

En su exposición, la diputada citó instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y las recomendaciones de la Unesco sobre la ética de la inteligencia artificial, que obligan a los Estados a regular el uso de estas tecnologías con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género.

Aguilar Vega aseguró que su propuesta busca fortalecer el acceso a la justicia y proteger la dignidad de las mujeres en entornos digitales, pues “los avances tecnológicos deben acompañarse de leyes modernas que garanticen que el progreso no sea usado para violentar, sino para construir sociedades más seguras, justas e igualitarias”.