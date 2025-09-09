Propone Aguilar Vega cárcel a quien incurra en acoso sexual de menores en redes sociales

Con la finalidad de proteger a la niñez tlaxcalteca frente a los riesgos del entorno digital, la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega propuso tipificar con penas de hasta seis años de prisión el delito de acoso sexual a menores de edad a través de redes sociales.

Por ello propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala y del Código Penal local para cerrar brechas normativas y operativas mediante la creación de disposiciones que refuercen la prevención, atención y sanción de delitos en línea.

De esta manera, planteó incorporar “el concepto de red social, reconociendo su impacto directo en la vida de los menores de edad”, para tipificar como delitos la solicitud de encuentros sexuales con menores de edad por medios digitales y la solicitud de imágenes o contenido sexual, pornográfico a través de redes sociales.

Estas figuras jurídicas, consideró que no solo responden a la realidad que “enfrentan nuestras infancias y adolescencias, sino que se inspiran en modelos como la Ley Kuri, aprobada por la LXI Legislatura local del Congreso de Querétaro, el 10 de julio del año 2015”.

Por ejemplo, propuso que en materia de violación a la intimidad sexual, se tipifique ésta “al que por medio de internet, o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte a un menor de 18 años y proponga concertar un encuentro con fines sexuales o le solicite favores de naturaleza sexual, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de mil a 2 mil veces el valor de la UMA, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se aumentarán hasta una tercera parte, cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”.

Además de que “el que, a través de internet, o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte a un menor de 18 años y realice actos dirigidos a obtener material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de tres a seis años de prisión y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la UMA”.

También, plantea de dos a cuatro años de prisión a quien obligue a otro a recibir una terapia de conversión sexual. Se aplicará lo mismo para quien imparta dicha terapia sin el consentimiento de la persona a la que se le aplica. Este delito se perseguirá por querella.

La legisladora argumentó que más del 60 por ciento de menores en México acceden a redes sociales sin supervisión, y el 32.7 por ciento de mujeres entre 12 y 19 años ha sido víctima de ciberacoso, de ahí que los Estados deben garantizar los derechos de la infancia también en el entorno digital, incluyendo medidas legislativas para prevenir el grooming, el acoso y la explotación sexual en línea”.

De acuerdo con informes de la UNICEF y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, México ocupa uno de los primeros lugares en difusión de material de explotación sexual infantil en internet, lo que refleja la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción en esta materia.