Propaet rechaza acusaciones de omisión; carece de actividad productiva empresa en Ixtacuixtla

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) desmintió “categóricamente” las acusaciones de omisión y supuestos actos de corrupción, a raíz de una denuncia pública relacionada con una supuesta empresa dedicada a la producción de “Plastiteja” en la comunidad de San Antonio Atotonilco, Ixtacuixtla.

Al respecto, informó que ya se han llevado a cabo tres diligencias de inspección apegadas a la Ley de Protección al Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, así como a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y sus Municipios, con los siguientes resultados:

El 18 de junio de 2025 se realizó la primera visita de verificación (acta PROPAET–DIV–OI/169/2025–IND), en la que no se detectó actividad productiva ni emisiones contaminantes. Se inició el procedimiento administrativo por no contar con su manifestación de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala.

Al no identificarse un riesgo inminente de desequilibrio ecológico ni daño grave, no se justificó la imposición de una medida de suspensión. Esta decisión se tomó en apego a los principios de proporcionalidad y respeto al domicilio, dado que el inmueble inspeccionado también tiene un uso habitacional. A pesar de lo anterior, la parte inspeccionada fue debidamente sancionada por la falta de autorización y cubrió el monto de la sanción económica impuesta.

El 24 de junio de 2025, se llevó a cabo la segunda visita (acta PROPAET–172/2025–AT), en la que nuevamente se constató la inexistencia de operaciones activas ni emisiones contaminantes a la atmósfera.

El 8 de septiembre de 2025, en un operativo interinstitucional con la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desplegando más de 45 elementos para garantizar la diligencia, se verificó el inmueble de 800 metros cuadrados, donde se encontró maquinaria y hornos inactivos, sin evidencia de emisiones o producción, levantándose el acta PROPAET–208/2025–AT.

Con base en estas actuaciones, no existen elementos jurídicos ni técnicos que acrediten operación industrial o daño ambiental que justifique una suspensión total temporal o permanente.

La actuación de esta Procuraduría se ha apegado a la legalidad, la objetividad y el debido proceso para evitar cualquier acto arbitrario, respondiendo a la denuncia con hechos y evidencia documentada.

Con estas acciones, la Propaet desmiente categóricamente las acusaciones de omisión y supuestos actos de corrupción. A través de un riguroso proceso de inspección, que incluyó tres diligencias exhaustivas y un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales, se ha constatado que el predio en cuestión carece de actividad productiva que genere emisiones contaminantes o ponga en riesgo la salud de la población.

La Propaet reiteró su compromiso con el debido proceso y la protección ambiental, actuando siempre con prudencia y proporcionalidad. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar de manera formal y documentada cualquier actividad que considere irregular, para que esta institución pueda investigar y actuar conforme a derecho.