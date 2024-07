Promueven amparo contra licitación de subrogación de servicios de hemodiálisis a clínica señalada de operar con deficiencias en el estado

Por la afectación a 800 pacientes, debido al cambio de clínica a un servicio subrogado de hemodiálisis, la abogada Félix Pozos Palafox promovió un juicio de amparo ante el juzgado segundo de distrito, debido al incumplimiento en el proceso de licitación.

En rueda de prensa, ella, pacientes y familiares denunciaron nuevamente las severas deficiencias con las que opera la clínica de hemodiálisis Certeza, ubicada en La Candelaria Teotlalpan, y mostraron su inconformidad porque Esterinova, ubicada en Tepehitec, ya no les brinda atención (pues inicialmente a esta le habían otorgado la subrogación), lo cual ha puesto en riesgo su vida y agravado su condición.

Pozos Palafox dijo que dicho recurso jurídico fue interpuesto en contra del presidente de la República en turno, pues la salud está depositada en él; del titular del IMSS–Bienestar y de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, así como de Esterinova y a otra persona que es la que tiene relación con esta última; al encargado del proceso de licitación ganado por Certeza, entre otros.

La también activista dijo que se enteró de este asunto a través de notas periodísticas, pero las personas afectadas recurrieron a ella para que las ayude.

Por ello, se comprometió a interponer un juicio de amparo el pasado 12 de junio, el cual incluye diversos testimonios de pacientes perjudicados por esta situación.

La resolución de admisión de este recurso es de fecha 17 de junio “y lo que yo pretendía era la suspensión para que siguieran con el servicio en donde lo tenían en Esterinova y no en Certeza”, pero no se otorgó.

Sin embargo, la titularidad del IMSS en el estado rindió un informe en el que señala “que todo está bien, que no hay anomalías, que no se puede encargar de absolutamente nada”.

Por ello, el juez de distrito argumenta que no procede la suspensión porque de los dos pacientes que firman esta impugnación, “no está en peligro su vida y que por la subrogación deben ir a Certeza a recibir atención”.

Añadió que en este proceso las autoridades del IMSS agregaron copias de documentos sobre la licitación que Certeza ganó para otorgar el servicio y en los que se menciona que se realizó la inspección técnica “donde se cuenta con todo”.

Dijo que el 21 de junio pasado se iba a celebrar la audiencia incidental, pero se suspendió “porque las demás autoridades no han contestado su informe”.

Añadió que de la documentación se desprende “que quien da la licitación, quien subroga, dice que debe de ser una condición, porque es más barato, es un precio más más bajo… pero al final dice que no debe de cambiar ni la cantidad ni la calidad”.

Por tanto, este juicio se presentó por incumplimiento en esta licitación, cuyo término es hasta diciembre, pues no se garantizan ni la capacitación al personal ni las condiciones adecuadas en infraestructura y equipamiento médico.

Enfatizó que en este juicio de amparo, número 764/2024, falta que rinda su informe el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y el encargado del IMSS–Bienestar, entre otras autoridades.

Expresó que no se puede permitir que Certeza continúe funciones “mientras se sigan perdiendo más vidas” y agregó que si familiares y pacientes lo consideran, también les apoyará en la presentación de una denuncia penal, principalmente por aquellos casos en los que ya hubo decesos.

Remarcó: “Si ustedes van a Certeza no tiene permiso de operación, afuera no tiene logotipo, no hay nada que te indique que haya una clínica, pareciera una casa”.

Al respecto, mencionó que los vecinos de la clínica también son mencionados como terceros perjudicados y que esas personas le han comentado que el inmueble de Certeza está en propiedad “de un político que fue exsecretario de Gobierno (del estado)” y que anteriormente ese edificio funcionaba como salón de fiestas, por lo que ya tendría que estar clausurado.

La abogada lamentó que de toda esta situación “viene una cascada de corrupción que es desde el municipio, quien otorga los permisos”.