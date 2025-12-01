Promueve titular de SEPE libro de AMLO en acto público en SanIsidro Buensuceso; “hay que comprarlo”: Cuéllar

En un acto público, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), promovió “Grandeza”, el nuevo libro del expresidente de Mexico Andrés Manuel López Obrador, y junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, instó a comprarlo.

La reaparición del también líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la vida pública, tras haberse retirado de esta una vez que concluyó su sexenio en 2024, fue tema de Meneses Hernández en su visita a la comunidad de San Isidro Buensuceso, comunidad indígena de San Pablo del Monte.

El funcionario asistió a la entrega de equipo a comedores para la transición de alimentación escolar de frío a caliente, efectuada en la Escuela Bilingüe Huitzilopochtli.

Allí lanzó la pregunta a la concurrencia: “¿Ya vieron quién salió ayer en las redes sociales presentando su libro, ya se enteraron o no?, uno que con todo cariño e decimos que es nuestro abuelito, nuestro viejón, el hombre, el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, larga vida”.

Aprovechó para mencionarlo en este evento porque en este texto, “que ya luego luego lo vamos a ir a buscar”, es reivindicar a los pueblos originarios.

Abundó que las y los integrantes del gabinete de Lorena Cuéllar Cisneros han seguido el ejemplo de López Obrador, pues así lo ha instruido la gobernadora. “Es pensar sí, en que por el bien de todos primero los pobres, pero es actuar en consecuencia y aquí lo que vemos es actuación, vemos acción, vemos cómo se está construyendo esta Cuarta Transformación en Tlaxcala… vamos por el camino correcto”.

Posteriormente, en entrevista con medios de comunicación, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros respondió que es “impresionante que en pocas horas” el video que difundió el exmandatario para presentar su libro tuvo “millones de vistas; ahí se ve el amor de la gente; todo lo que transformó en poco tiempo, el salario mínimo, la reducción de la pobreza, muchos muchos beneficios, todos los programas sociales“.

Dijo que hoy debe prevalecer la unidad “para seguir disfrutando, sobre todo a la gente que más necesita de estos apoyos”. Pero recalcó que “hay que comprar su libro, donde habla de la bondad y el trabajo que inspira , desde los pueblos originarios, la base fundamental de México”, donde emanaron los valores, la unidad familiar y la solidaridad que deben seguir replicándose para ser un país más fortalecido cada día.

A la pregunta de un reportero de si López Obrador debe salir públicamente a las calles, contestó que él “respeta mucho y ya dijo que no va a salir a menos que haya una necesidad. Ya lo extrañábamos”, indicó.

En este sentido, el expresidente precisó que solamente saldría a las calles por tres razones: “Si atentan contra la democracia, para defenderla a ella (a Sheinbaum); si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.

