Viernes, noviembre 14, 2025
Promueve Sector Salud la prevención y la detección oportuna de la diabetes

La Redacción

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Salud (Sesa), reafirmó su compromiso de otorgar atención oportuna a la población diagnosticadas con esta enfermedad.

Desde el Sector Salud, la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros promueve la prevención y el diagnóstico temprano de la diabetes en cada uno de los Centros de Salud y Unidades Médicas, informó la responsable del Programa del Adulto y el Anciano de la Secretaría de Salud (Sesa), Ivette Alonzo Lozada, quien afirmó que también se trabaja para mejorar el acceso a la atención médica y el tratamiento para estos pacientes

La funcionaria aseveró que, a la par de brindar atención médica para reducir los padecimientos de la enfermedad y sus complicaciones, se fomenta la suma de esfuerzos con la población para reforzar la lucha contra la enfermedad. Reiteró que la detección temprana, el tratamiento adecuado y la educación en salud son fundamentales para reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.

Actualmente, en Tlaxcala, la diabetes es la segunda causa de muerte, con una tasa de 90.4 muertes por cada 100 mil habitantes. Durante 2024, mil 289 defunciones fueron relacionadas con padecimientos asociados a la diabetes mellitus.

A propósito del Día Mundial de la Diabetes, Alonso Lozada destacó que se abarca un enfoque integral que va más allá del control de la glucosa, dando importancia al bienestar físico, social y psicológico de las personas con diabetes, y un énfasis particular en el bienestar laboral, por lo que, desde el “Sector Salud, refrendamos nuestro compromiso de trabajar juntos para prevenir y controlar esta enfermedad que afecta a millones de personas en México y el mundo”.

