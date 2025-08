Promueve presidente de comunidad juicio electoral tras suspensión “ilegal” ordenada por alcaldesa de Contla

Por considerar que fue objeto de una suspensión arbitraria, inconstitucional e ilegal derivada de una vendetta política, el presidente de comunidad de la Segunda Sección de Contla de Juan Cuamatzi, Alejandro Flores Xelhuantzi, promovió un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), con el que busca revertir la sanción de 90 días que le impuso el cabildo a propuesta de la presidenta municipal Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, bajo el argumento de generar “inestabilidad social”.

En su demanda, interpuesta el 4 de agosto, Flores Xelhuantzi argumentó que la determinación del cabildo viola de manera flagrante sus derechos político-electorales, particularmente en su vertiente del ejercicio efectivo del cargo para el cual fue electo en junio pasado, sin que mediara un procedimiento legal, ni notificación previa, ni posibilidad de defensa.

La medida fue adoptada el pasado 1 de agosto durante la décima tercera sesión ordinaria de cabildo, y transmitida públicamente en la página oficial de Facebook del ayuntamiento. En ese espacio, y según se escucha en la grabación, la presidenta municipal propuso en un inicio una suspensión de 30 días, que inmediatamente amplió a 90, sin citar norma, procedimiento o autoridad competente que sustentara la medida.

“Pongo a consideración de este cabildo que quedes totalmente suspendido de este cabildo por 30 días, ¡no!, mejor no, perdón no serían 30 días, serían 90 días, hasta que se resuelvan tus derechos, quedan a salvo puedes ir a promover a instancias correspondientes, cabildo vamos a generar una votación a ello”, se advierte en parte de la grabación de dicha plenaria, en la que la Secretaria del Ayuntamiento somete al pleno del Cabildo que: “a petición de la presidenta municipal en tema de asuntos generales, le pido a la presidenta al síndico y regidores que podamos emitir la votación de la suspensión de 90 días del Presidente de Comunidad de la Sección Segunda por generar inestabilidad social en el municipio, tengan a bien sirvan a levantar la mano quienes estén a favor de esta petición de la presidenta municipal. El resultado es 8 votos a favor, una abstención, siendo aprobada por mayoría calificada”.

“Hasta que nuevamente retomes un poquito de conciencia”, dijo la alcaldesa Roldán Xolocotzi durante la sesión, podría hablar ante el Cabildo, al tiempo que negó al presidente de comunidad el uso de la voz para ejercer su derecho de réplica.

Horas después, personal del ayuntamiento, encabezado por el síndico municipal Gilberto Flores Maldonado, acompañado por la secretaria del ayuntamiento Itzel Juárez Galicia y el secretario de Gobernación municipal, Adán Hernández Flores, irrumpieron en las instalaciones de la presidencia de comunidad, colocaron nuevas cerraduras y pegaron un aviso notificando la suspensión, en presencia de elementos de seguridad pública.

Vecinos que presenciaron la acción manifestaron su molestia y retiraron los anuncios, aunque las cerraduras nuevas permanecieron. Flores Xelhuantzi denunció este hecho como una violación a la legalidad, pues no existe mandato judicial o administrativo que lo respalde.

En su demanda, el representante comunitario exige que el TET declare la nulidad de la suspensión y ordene su restitución inmediata en el cargo, además de dar vista al Congreso del estado para que valore la responsabilidad administrativa de la alcaldesa y otros miembros del cabildo que avalaron la sanción.

“Lo que ha hecho el cabildo de Contla es un atropello a la voluntad popular, a mis derechos como representante electo, y a los principios elementales de legalidad, certeza y debido proceso”, sostiene en su escrito de impugnación, en el que aporta como prueba el acta de cabildo, su constancia de mayoría, capturas de pantalla, imágenes y el video completo de la sesión.

Además, cita jurisprudencias que refuerzan la protección del derecho a ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo, tanto en la Constitución como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Mi suspensión no fue precedida de un procedimiento legal. No fui oído ni vencido en juicio, y no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Me enteré en tiempo real, por sorpresa, y sin fundamentos. La alcaldesa ni siquiera intentó esconder que se trataba de una decisión personal”, remarca.