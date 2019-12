Promueve ex ombudsperson amparo contra leyes por las que se eligió a presidenta de la CNDH

El ex ombudsperson de Tlaxcala, Francisco Mixcóatl Antonio promovió un amparo ante la justicia federal en contra del marco legal por el cual fue impuesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, por parte del Senado de la República, por considerar que la decisión es “inconvencional, inconstitucional y discriminatoria”.

En calidad de ciudadano, asentó que decidió promover el amparo con base en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y IV de la Constitución Política federal y los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 23 35, 37 y 108 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 10 TER, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Mixcóatl Antonio refirió que aun cuando pertenece a la Asociación de ex Ombudsman en el país, “muchos son timoratos, se quejan, pero no buscan las causas legales por las que pueden impugnar las normas que afectan los principios de autonomía y la autoridad moral de una comisión” como fue con la designación de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH.

“La intención es que la designación del Senado de la República sea revisada por una autoridad jurisdiccional, porque todos estamos sometidos a sistemas de control constitucional y el Poder Legislativo, ya sea federal o local, dice que sus actos son soberanos, a pesar de que no estén enmarcados dentro de la ley y con eso quedan exonerados, entonces hay una inmunidad que la propia Constitución está otorgando y es inadmisible en estos tiempos”, agregó.

“Estuve analizando el proceso de designación que se llevó a cabo para elegir a la ombudsperson nacional y el pasado miércoles venció el plazo para interponer algún recurso legal contra esa medida, en este caso el amparo, y muchos recursos que se promovieron fueron declarados improcedentes porque se refiere que es un acto soberano del Congreso de la Unión y es inacatable, lo que quiere decir que no puede ser revisado por una instancia judicial”.

Mixcóatl Antonio indicó que el artículo 41 de la Constitución federal establece que la soberanía reside en el pueblo y “yo como particular soy parte de ese pueblo y delego que me representen en esa alta responsabilidad a través del articulo 35 de la propia Constitución a través del sufragio efectivo; entonces digo simplemente no estoy bien representado porque los senadores han cometido un acto eminentemente ilegal sin que pueda ser revisado en su constitucionalidad”.

El recurso de amparo lo promovió ante el juzgado de distrito y fue turnado al juzgado segundo de Ciudad Judicial.

“Al final quiero que se revise el acto soberano, es decir, que las resoluciones que emite el Congreso de la Unión sean objetos de impugnación, a fin de no cometer ilegalidades al libre arbitrio, sino que también se sometan a la Constitución, pues la elección de la ombudsperson nacional no cumplió los requisitos de elegibilidad y fue impuesta”.

Apuntó que impugna los preceptos constitucionales que establecen que las decisiones del Congreso de la Unión y legislaturas locales son inacatables y, por otro lado, manifiesta como antecedente que la Cámara de Senadores se escuda en la soberanía para imponer a quién quiera y no pasa nada.

“Probablemente me lo van a desechar, pero lo que busco es que este asunto se vaya al Congreso de la Unión a través del recurso de revisión porque es un amparo contra leyes y por la elección de la ombudsperson. Si en dado momento es desechado por alguna causal de improcedencia que requiera que no tengo un interés legítimo, me voy al recurso de revisión para que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).