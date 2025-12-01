Promueve Madai Pérez capacitación sobre facilidades administrativas y regulación de concesiones de aguas nacionales

La diputada Madaí Pérez Carillo encabezó este lunes la capacitación sobre el “Decreto de facilidades administrativas, regulación de concesiones de aguas nacionales y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales”, impartida por la Comisión Nacional del Agua en Tlaxcala (Conagua). El objetivo del encuentro fue brindar información técnica y actualizada sobre el nuevo marco jurídico en materia hídrica a representantes del sector agrícola, industrial, autoridades municipales y otros sectores estratégicos.

En su mensaje inaugural, la diputada Madaí Pérez destacó que el agua es un derecho humano y un bien público que debe protegerse con responsabilidad, justicia y ciencia. Señaló que el decreto de Facilidades Administrativas constituye un instrumento que refleja los principios de la transformación del país al promover la justicia, la eficiencia administrativa y el combate a la desigualdad.

Subrayó que este nuevo marco surge para corregir años de incertidumbre y rezago en trámites atrasados, títulos vencidos y dificultades para pequeños usuarios, al facilitar la regularización y otorgar mayor certeza jurídica.

Por su parte, el director de Conagua Tlaxcala, Pedro Misael Albornoz Góngora explicó que la capacitación busca poner orden en las concesiones, conocer el uso real del agua y verificar que éste sea el adecuado para el beneficio de la población, sin afectar los derechos adquiridos por los usuarios. Indicó que este proceso abre la oportunidad de regularizar concesiones que, por falta de prórroga o extravío de títulos, han limitado el acceso de productores y usuarios a programas o apoyos.

La jornada incluyó información sobre la recuperación de concesiones que perdieron vigencia, los requisitos para regularizarlas y las modificaciones clave a la Ley General de Aguas Nacionales. Entre estos cambios, destaca la eliminación de la figura jurídica de transmisión de concesiones y la incorporación de la figura de reasignación, lo que permitirá una gestión más ordenada y transparente del recurso hídrico en el país.